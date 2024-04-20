«Мечтал быть русским»: в Донецке загадочно погиб военкор из Техаса Рассел Бентли В Донецке погиб военкор и доброволец из США Рассел Бентли с позывным «Техас»

В ДНР сначала пропал, а потом загадочно погиб американец Рассел Бентли с позывным «Техас». Он участвовал в военных действиях в Донбассе с 2014 года, вел пророссийские блоги. По словам знакомых, всегда мечтал быть русским, в итоге получил гражданство и поселился в Донецке. В день исчезновения поехал помочь жителям города после очередного обстрела. Знакомые предполагают, что его могли принять за шпиона и задержать «люди в военной форме».

Пропавший в ДНР 64-летний американский блогер Рассел «Техас» Бентли погиб, передал председатель Общественной палаты республики Александр Кофман со ссылкой на его жену Людмилу Бентли.

«Людмила сообщила, что ее супруг Рассел Бентли «Техас» — убит», — написал Кофман в Telegram.

Смерть Бентли подтвердил замглавы Росгвардии по ДНР, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, призвавший неназванное «военное ведомство» показать, что оно может «навести порядок в своем хозяйстве». Позже Ходаковский удалил этот пост. В батальоне «Восток» пояснили, что он не может делать такие заявления на должности в Росгвардии, но не сдержался, потому что «очень ценил Рассела».

Ни Кофман, ни Ходаковский не указали, кого подозревают в гибели американца.

«Не дай бог, хоть один волос с него упадет»: как искали «Техаса»

Бентли с 2014 года добровольцем воевал в Донбассе против Украины, записывал репортажи на английском языке и занимался гуманитарной помощью. По словам его супруги, американец исчез, когда поехал «помогать людям» после обстрела Петровского района Донецка 8 апреля. «Техас» выехал на место около 16.00, после 18.00 жена отправилась на поиски.

«У СТО (станция технического обслуживания. — «Газета.Ru) нашла его машину. Все было, как обычно: спущенные окна, двери закрыты. Но главное – мы нашли [его] разбитый телефон на торпеде со стороны руля. Специалисты уже признали, что телефон разбит в результате постороннего воздействия. <...>

У СТО я поговорила с мужчиной, возможно, сотрудником, который рассказал, что слышал, как кого-то скручивали и подтвердил, что звучали характерные для мужа русские словечки: «братан» и тому подобное», — вспоминала Людмила.

По словам супруги военкора, кроме разбитого мобильника в машине лежали его бейсболка и очки. Жена отмечала, что у «Техаса» также были при себе пистолет Макарова вместе с разрешением на оружие, банковские карты и портмоне с военным билетом.

Бентли подчеркивала, что Рассела не оказалось среди погибших или раненных при обстреле. Его знакомые 12 апреля объявили вознаграждение за информацию о том, что произошло с военкором. В тот же день появились очевидцы, которые рассказали, что «Техаса» якобы «взяли люди в камуфляже, военной форме». Возникла версия, что его приняли за шпиона. При этом жена отметила, что смогла восстановить информацию на телефоне, на нем не было никаких фото или видео во время исчезновения Бентли.

Позже, 15 апреля супруга американца заявила, что его якобы «взяли и продолжают незаконно удерживать военные». При этом женщина не раскрыла источник информации. Министерство обороны на данный момент не комментировало эту информацию, официального подтверждения заявлениям Людмилы нет.

После этого супруга пропавшего опубликовала обращение от друга «Техаса», военного Андрея «Бурята». Мужчина обратился к бойцам, якобы «задержавшим» Бентли. Он назвал американца «своим пацаном» и потребовал «отпустить его по-хорошему».

«Вы не грешите, отпустите этого пацана. Не дай бог, хоть один волос с него упадет, я вам житья не дам <...> Я сам с «Вагнера», пацаны, имейте в виду. Нас, вагнеров, там хватает по Бурятии. Мы вас [достанем]», — пообещал «Бурят».

Следствие завело уголовное дело по факту пропажи американца. На десятый день с его исчезновения расследование передали из гражданского в военный Следственный комитет.

Русский в душе: как «Техас» попал в Донбасс

Рассел Бентли родился в 1960 году в Остине, штат Техас. В 16 лет бросил школу, хотя позже все-таки смог получить аттестат. В 20 лет записался в американскую армию. По данным Texas Daily, служил военным инженером в Германии.

После службы работал лесорубом и официантом. Баллотировался в сенат США, но набрал всего 1,65% голосов. Свою страну называл «настоящим фашистским государством» и «злейшими врагами человечества».

«Является идейным коммунистом. Жизнь в США у него не складывалась из-за его идей, его высказываний. Он всегда мечтал приехать в Россию, жить и быть русским», — описывал его военный из ДНР Василий «Теркин».

В 2014 году Бентли приехал в Донбасс и записался в армию, хотя ему было уже 55 лет. Участвовал в известных боях за донецкий аэропорт.

«Когда я приехал в Донецк в декабре 2014 года, я не ожидал, что переживу зиму. Но я чувствовал, что лучше умереть в компании героев», — говорил «Техас».

После затишья на фронте вернулся «на гражданку» и устроился работать в медиакомпанию «Русский час». Вел пророссийские блоги, за что Бентли, по его словам, забанили на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), YouTube и в X (бывший Twitter). В итоге «Техас» вел страницы в Telegram и «ВКонтакте».

«Нам нужно победить и в обычной, и в информационной войне <...> Я считаю себя «стратегическим оружием» в информационной войне <...> Я приехал сюда не для того, чтобы зарабатывать деньги или быть «интернет-звездой» <...> Никто никогда не платил мне за мою работу, но я на это и не претендую», — подчеркивал военкор.

Кроме журналистики много занимался гуманитарной помощью для Донбасса. Получил российское гражданство, прописался в Донецке и жил там в Петровском районе, женился. Говорил, что у них с женой небольшой дом с большим садом. Из-за обстрелов в последнее время переехал в центр города.

«Я не хотел бы жить где-то еще. Мне нравится здесь <...> Самое удивительное и красивое в Донецке (да и в Донбассе вообще) — это люди <...> Жители Донбасса — самые замечательные люди, с которыми я когда-либо встречался», — признавался «Техас».