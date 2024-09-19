Обещал вызволить Блиновскую и уговорил Блиновского пойти на СВО: за что арестовали Пашаева Военный суд в Москве арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве

Суд отправил под арест до 15 ноября экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве. По версии следствия, в феврале он договорился с мужем Елены Блиновской Алексеем, что может за вознаграждение освободить его и его супругу от уголовной ответственности, связанной с неуплатой налогов. Пашаев и Блиновский договорились о сумме в 45 млн руб. Адвокат мог убедить предпринимателя отправиться на СВО, заверяя, что это поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО. Блиновского признали потерпевшим по этому делу.

Арест на два месяца

Московский гарнизонный военный суд отправил экс-адвоката Эльмана Пашаева в следственный изолятор на два месяца по делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«По ходатайству следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в мошенничестве в особо крупном размере, Московским гарнизонным военным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября 2024 года», — сообщает СК.

По сообщению «Российской газеты», жена Пашаева Алена не смогла передать ему сумку с вещами для СИЗО, которую принесла на заседание суда, поскольку процесс проходил в закрытом режиме. После заседания, как пишет издание, ни адвокат Пашаева, ни его жена, ни сам подсудимый не стали комментировать происходящее.

Следственный комитет 18 сентября попросил военный суд арестовать Пашаева, пообещавшего освободить Алексея Блиновского и его семью от уголовной ответственности.

Дело Пашаева

О возбуждении уголовного дела в отношении экс-адвоката накануне сообщилаофициальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Пашаев стал фигурантом дела о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Максимальный срок лишения свободы по этой статье составляет 10 лет.

По информации СК, в феврале 2024 года бывший адвокат встретился в Москве с бизнесменом Алексеем Блиновским. Он убедил предпринимателя, что за крупную сумму денег может освободить их с супругой Еленой Блиновской от уголовной ответственности. Блиновский ему заплатил.

SHOT сообщил, что Пашаев мог убедить Блиновского отправиться на СВО. Не исключено, что бывший адвокат заверил бизнесмена, что этот шаг поможет ему добиться освобождения супруги Елены Блиновской из СИЗО. Блиновского признали потерпевшим в рамках этого дела.

«Контракт бизнесмена с Минобороны может быть заморожен в результате расследования, так как он мог быть заключен в результате мошеннических действий при посредничестве <...> Пашаева», — говорится в публикации.

По данным источника канала, в ближайшее время предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных мероприятиях. На момент сообщения о возбуждении дела против адвоката Блиновский находился в зоне СВО. Накануне днем «Известия» со ссылкой на источник написали, что его видели в Москве.

Telegram-канал Mash также написал, что экс-адвоката разыскивает Федеральная налоговая служба. Дело в том, что сумма его долгов составляет 707 тыс. руб. Также приостановлены операции по счетам юридической компании «Эльман Групп» за неуплату налогов. Сайт компании не открывается.

Пашаев, по версии следствия, практиковал с клиентами схему, по которой адвокаты берут деньги за профессиональные услуги, но гарантировать тот или иной исход дела не могут, пояснил «Известиям» управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

«Если он действительно мог повлиять на этот результат, то это образует состав посредничества во взяточничестве, а у человека, кому эти денежные средства предназначались, — взятка. Если же следственные органы установят, что он не мог повлиять, а обманывал или злоупотреблял доверием, то вменят мошенничество», — отметил юрист.

Дело «королевы марафонов»

В апреле 2023 года Елену Блиновкую задержали и отправили под домашний арест по делу о неуплате 918 млн руб. налогов и отмывании 43 млн руб. доходов, «полученных преступным путем». Из-за нарушений в январе 2024 года «королеву марафонов» перевели в СИЗО.

Ее мужа обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Дело бизнесмена выделили в отдельное производство, но, как сообщал «Коммерсантъ», расследование приостановили после того, как он отправился на СВО. Блиновский служил в одном подразделении с Эльманом Пашаевым. Тот сначала возил гуманитарную помощь российским военным, а весной 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ.

В 2018 году Пашаев уже был осужден на год условно за самоуправство по делу о вымогательстве $230 тыс. у другого адвоката. Кроме того, Эльмана Пашаева пять раз лишали адвокатского статуса. В последний раз он остался без статуса защитника в сентябре 2022 года.