Махинации с делом Блиновской и дронами на СВО: Пашаева задержали в Москве, ему грозит 10 лет Mash: Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через благотворительность

В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева, который на протяжении двух лет в качестве добровольца участвовал в спецоперации. СК РФ возбудил в отношении него уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следователи выяснили, что Пашаев за вознаграждение пообещал Алексею Блиновскому освободить его жену Елену из СИЗО и помочь супругам избежать ответственности по уголовному дело о неуплате налогов и отмывании денег. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пашаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о сумме свыше 45 млн рублей.

По данным следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат встретился с Алексеем Блиновским и убедил того, что за денежное вознаграждение якобы имеет возможность освободить самого бизнесмена и его супругу Елену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и отмывании денег.

Baza пишет, что Алексей Блиновский передал Пашаеву 18,5 млн рублей и $300 тыс. ТАСС пишет, что Пашаев получил от Блиновского более 46 млн рублей.

Как выяснил SHOT, Пашаев, помимо помощи с уголовным делом, пообещал освободить «королеву марафонов» из СИЗО. Для этого хотели использовать контракт Алексея Блиновского с МО РФ, однако этот аргумент не сработал.

«По предварительным данным, Пашаев действовал по схеме «дела Ефремова» — он заранее понимал, что никакого успешного решения вопроса не будет, но продолжал обрабатывать «клиента». Сначала получил задаток, а после — должен был получить полное вознаграждение (на которое уже вряд ли рассчитывал)», — сообщил Telegram-канал.

Следователи узнали о сделке во время проверки законности заключения контракта Блиновским с Минобороны, которая началась в апреле, утверждает SHOТ.

Кроме этого, по данным Mash, Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой благотворительный фонд, который помогает детским домам, молодежи и бойцам на СВО. Как пишет Telegram-канал, схема, вероятно, строилась на беспилотниках. Их экс-адвокат продавал военным, а оплату проводил через свою благотворительную организацию «Пашаев-фонд» в качестве взносов, которые не облагаются налогом.

«В последнее время он даже не аккуратничал — суммы ниже 500к рублей просил перевести на карту секретаря», — говорится в публикации.

Mash также выяснил, что экс-адвоката также разыскивает Федеральная налоговая служба (ФНС). Пашаев, как уточняет Telegram-канал, задолжал налоговой 707 тыс. рублей.

«По нашей информации, буквально вчера были приостановлены операции по счетам его юрконторы «Эльман Групп» за неуплату налогов. Сайт компании уже не работает. В прошлом году она отработала в убыток на несколько сотен тысяч рублей», — говорится в публикации.

SHOT отмечает, что долг перед налоговой есть и у его супруги Алены Пашаевой. Женщина не доплатила налогов на сумму 923 тыс. рублей.

По статье о мошенничестве Эльману Пашаеву может грозить до 10 лет лишения свободы. Экс-адвоката уже задержали. По данным ТАСС, военный суд изберет ему меру пресечения 18 сентября.

Дело Ефремова и лишение лицензии

В 2020 году бывший адвокат защищал в суде актера Михаила Ефремова, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником смертельного ДТП. На заседаниях Эльман Пашаев заявлял, что причиной аварии могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака». Кроме этого, он утверждал, что следствие не учло версию о перехвате автомобиля актера хакерами.

В Минюсте РФ эти высказывания и поведение защитника сочли недопустимыми. Федеральная палата адвокатов (ФПА) посчитала, что действия Пашаева нарушают профессиональную этику. По данным ФПА, адвокат во время процесса сообщал СМИ сведения, составляющие адвокатскую тайну, и использовал дело Ефремова для саморекламы. В сентябре 2020-го защитника по решению совета адвокатской палаты Северной Осетии лишили статуса адвоката.

Михаил Ефремов также жаловался, что во время суда Пашаев оказывал на него давление. Кроме этого, в 2021-м актер рассказал, что экс-адвокат предлагал ему заплатить свидетелям за дачу нужных показаний по делу о смертельном ДТП. По словам Ефремова, Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей на каждого из трех лжесвидетелей. Однако в результате эти люди получили по 300 тыс. Актер, по данным источника Mash, «намекнул», что остальную сумму экс-защитник присвоил себе. Сам Пашаев эту информацию опроверг.

Несмотря на это, в 2022 году юрист сообщил, что ему снова удалось получить адвокатскую лицензию. По его словам, он «блестяще» сдал экзамен, ответив на 70 вопросов за 12 минут. Однако через пять дней на заседании совета ФПА в Махачкале Пашаева повторно лишили статуса адвоката.

«Вернулся на фронт, долго не лежал»

После повторного отзыва лицензии экс-адвокат подписал контакт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации. 16 апреля 2024 года Пашаев рассказал SHOT, что в зоне боевых действий находится уже два года. По данным Telegram-канала, он служил вместе с Алексеем Блиновским, который также подписал контракт с МО. Как писал Starhit, Пашаев и Блиновский занимались в зоне СВО поставкой и сборкой беспилотников. Кроме этого, экс-адвокат вместе с бойцами выходил на разведку местности.

29 апреля стало известно, что Пашаев получил ранение. По его словам, это произошло в результате удара беспилотника ВСУ по месту расположения его подразделения под Угледаром. После этого экс-адвоката доставили в Москву с ранением ноги и контузией. Из-за травмы поясницы и ноги Пашаев не может ходить. Однако позже все-таки вернулся на СВО.

В июне он сообщил, что его вместе с Блиновским перевели в штурмовое подразделение пятой отдельной мотострелковой бригады. 15 июля появилась информация о том, что Пашаев был снова ранен. Он рассказал SHOT, что получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника.

По словам Пашаева, он не планировал долго оставаться в госпитале. Уже через месяц, 14 августа, он рассказал, что вернулся в зону спецоперации.

«Я давно вернулся на фронт, долго не лежал, СВО быстро залечивает. Блиновский тоже здесь, на передке. Георгиевское направление, ДНР», — сообщил экс-адвокат «Газете.Ru».

По данным SHOT, еще в начале сентября Пашаев находился на передовой под Красногоровкой. Недавно он вернулся в Москву, где его и задержали сотрудники Военного следственного комитета.