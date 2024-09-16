«Статус — без вести пропавшие». Близкие ищут тела добровольцев «Эрнеста» и «Гудвина» Песков переадресовал Минобороны вопрос о гибели бойцов «Эрнеста» и «Гудвина»

Вдова оператора БПЛА с позывным «Гудвин» заявила, что до сих пор неизвестно, где находятся тела ее мужа и второго погибшего добровольца — «Эрнеста». В своем последнем видео добровольцы заявляли, что их отправили в штурмовое подразделение из-за конфликта с начальством. Ситуацией занимается министерство обороны. Сообщалось также о задержании врио командира погибших «Эрнеста» и «Гудвина» Игоря Пузика, но информация оказалась ложной.

Все еще неизвестно, где находятся тела двух добровольцев-специалистов БПЛА с позывными «Эрнест» (Сергей Грицай) и «Гудвин» (Дмитрий Лысаковский), которых, по их же словам, отправили в штурмовое подразделение после конфликта с начальством. Об этом сообщила вдова «Гудвина» с позывным «Ежик» в своем Telegram-канале.

«Не могу добиться информации, где тела. Статус наших мужчин сейчас — без вести пропавшие», — написала она.

Ситуацией занимается Минобороны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны», — отметил представитель Кремля.

По его словам, глава ведомства Андрей Белоусов в курсе произошедшего, от него «были поручения на этот счет».

Задержан ли Игорь «Злой» Пузик

В Telegram-каналах 16 сентября появилась информация о задержании Игоря Пузика с позывным «Злой» — врио командира погибших «Эрнеста» и «Гудвина».

«Игорь Пузик пытался сбежать из зоны СВО через границу с ЛНР», — говорится в сообщении Telegram-канала «Два майора».

Эту информацию опроверг в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.

«Коллеги, давайте все-таки проверять информацию, которую вы публикуете. Никто не задержан. Никто никуда не бежал. Командир продолжает исполнять свои обязанности. Хватит хайпожорить…» — призвал Соловьев.

Комментируя сообщения военкоров о задержании Пузика, его жена Екатерина Корниенко заявила, что «травля выходит за все рамки возможного».

«Он [Пузик] находился и находится на ППУ. Так же, как и мы, никуда не перемещались», — добавила Корниенко в своем Telegram-канале.

Жена «Злого» также заявила, что намерена «отстаивать честь, достоинство и честное имя» в России.

«Не истеричными постами и видео. А другими методами, предусмотренными законодательством Российской Федерации», — уточнила Корниенко.

Из операторов БПЛА — в штурмовики

О гибели Грицая и Лысаковского стало известно 13 июля, когда военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале их предсмертное видео.

По словам военнослужащих, они занимались разведкой с помощью БПЛА, однако их отправили на смертельное задание, как они сами сообщили, из-за конфликта с Пузиком. Авторы видео обвинили своего командира в связях с западной разведкой, развале работы полка и коррупции. В ролике они также обвинили некоего Смолкина и его девушку Кристину в торговле наркотиками, о котором якобы знает «все командование» и имеет с этого процент. Лысаковский в видео отметил, что вряд ли вернется из штурма.

«Я [«Эрнест»] и «Гудвин» на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг. Такие козлы, пусть они себе живут сами», — сказал военнослужащий.

О гибели военнослужащих узнал глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов. Он поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову «разобраться в ситуации», сообщала пресс-служба Минобороны РФ.