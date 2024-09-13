«Сигнал Путина правильно считан в Лондоне». Почему Запад не спешит разрешить удары по РФ Politico: США и Британия могут снять ограничения с ударов ВСУ на Генассамблее ООН

США и Британия не спешат снимать ограничения на удары ВСУ по объектам в глубине России. После встречи британского премьера Кира Стармера и президента Джо Байдена СМИ сообщили, что Украина не получит разрешение на удары. Объявить о разрешении могут на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября. Почему на Западе решили не торопиться с этим решением, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Соединенные Штаты и Великобритания могут снять ограничения с ударов дальнобойными ракетами вглубь России во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, которая пройдет с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Об этом сообщает издание Politico. Ранее появилась информация, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден не будут объявлять о решении по ударам ВСУ после переговоров в Белом доме 13 сентября.

Что останавливает западные страны?

Самая неубедительная версия происходящего — в материале французской газеты Le Monde. Согласно тексту издания, западные страны не торопятся принимать окончательное решение из-за ошибок украинских войск.

Среди них, по мнению Le Monde, вторжение ВСУ в Курскую область, ставшее неожиданностью для Запада. Теперь есть опасения, что конфликт перекинется на Польшу и Прибалтику. Да надо прямо сказать, плевать в Вашингтоне и Лондоне хотели и на Владимира Зеленского, и на его ошибки. И не может быть, что в США и Великобритании не знали о планах президента Украины по вторжению в Курскую область как полностью подотчетного Западу лица. И надо быть очень большим геополитическим фантазером, чтобы считать, что Польша и страны Балтии на данном этапе станут участниками конфликта.

Фактор выборов

Наиболее правдоподобная версия (и в то же время самая простая), указывает на выборы президента США. Они состоятся через полтора месяца.

И по давно сложившейся в США традиции уходящая администрация не будет оставлять своим сменщикам (вне зависимости от того, кто станет новым главой Белого дома) крупных проблем военно-политического порядка.

А решение снять ограничения по боевому применению дальнобойного оружия для ударов ВСУ по объектам в глубине России будет чревата весьма и весьма непредсказуемыми последствиями. Поэтому президент США Джо Байден наверняка и сказал своим союзникам «Давайте пока отложим. Там видно будет».

Возобладал здравый смысл?

Как известно, одним из самых ярых сторонников, застрельщиков и инициаторов стрельбы в глубину России была и остается Великобритания. Туманный Альбион несколько раз даже объявлял граду и миру, что такое разрешение уже получено. Словом, Лондон в реализации этого замысла традиционно проявлял редкостное усердие.

Но нельзя исключать, что даже и среди политического руководства Соединенного Королевства все-таки возобладал здравый смысл. Вполне возможно, что и там взвесили на геополитических весах ситуацию, и сравнили плюсы и минусы от принятого решения.

К примеру, на Даунинг-стрит, 10 разрешили Украине бить по объектам в глубине России. Каким будет в этом случае конечный результат? Лондон становится участником конфликта со всеми вытекающими последствиями. Соединенное Королевство впервые с 1945 года может получить в ответ удар по своей территории как конвенциональным, так и ядерным оружием (последнее — без всякого преувеличения).

А теперь самое главное, что никак не может ни сформулировать, ни озвучить премьер-министр Соединенного Королевства сэр Кир Стармер. Если Украина начнет наносить удары английскими ракетами по России, как это будет сочетаться с жизненно важными интересами Великобритании? И насколько подобные действия ВСУ будут соответствовать глубинным национальным интересам Соединенного Королевства? Иными словами, есть ли между всем этим какая-либо логическая связь? Возможные рассуждения о борьбе за демократию, мир во всем мире и противодействии диктатуре никого и ни в чем убедить не смогут.

Похоже, сэр Кир Стармер в украинском вопросе придерживается логики Портоса из «Трех мушкетеров» — «Я дерусь, потому что дерусь!». Именно таким образом ему придется объяснять ситуацию своим избирателям, если на Лондон обрушится град крылатых и баллистических ракет (в том числе и гиперзвуковых).

Есть основания полагать, что вчерашнее заявление Путина правильно считали в Лондоне.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).