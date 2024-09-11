«Все решения уже приняты». Что будет, если Запад разрешит удары вглубь территории России Песков: Москва ответит соответствующе, если Запад разрешит Киеву бить вглубь РФ

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с Киевом и доложит об итогах переговоров Байдену. Ранее он обещал, что Вашингтон и Лондон «рассмотрят просьбу» о применении дальнобойного оружия. Москва пообещала ответить соответствующим образом, если Запад разрешит Киеву наносить удары вглубь территории России. При этом в Кремле подчеркнули, что само проведение СВО — уже ответ на действия оппонентов.

Специальная военная операция уже является ответом на возможные удары вглубь территории России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ответ [на решение США] будет соответствующим», — ответил при этом представитель Кремля на вопрос, каким будет ответ Москвы, если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары дальнобойным оружием по российским городам.

«Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом, является лишним подтверждением оправданности и необходимости специальной военной операции», — добавил Песков.

Он также отметил, что западные страны, вероятно, уже приняли решение одобрить просьбу Киева, но пытаются не показывать собственную вовлеченность в конфликт.

«Скорее всего, конечно, все эти решения уже приняты. Это можно предположить с большой долей вероятности. В настоящий момент в СМИ просто ведется такая кампания информационная по формализации уже принятого решения. Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств», — заключил представитель Кремля.

«Ядерная эскалация»

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, политолог Сергей Караганов считает, что Москва имеет право ответить ядерным оружием на удары по российской территории. По его мнению, в ядерную доктрину нужно ввести понятие «ядерная эскалация», когда страна делает предварительные шаги, которые бы «убедили условного или реального противника» в серьезности намерений оппонента.

«Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие», — отметил Караганов в беседе с «Коммерсантъ».

Необходимость пойти на «ядерную эскалацию» — это обязанность Москвы не только перед россиянами, которые сейчас гибнут на фронтах и даже теперь в мирных городах, но и перед всем миром, считает он.

«Если мы не реактивизируем ядерное сдерживание, то мир свалится в череду войн, которые неизбежно приобретут ядерный характер и закончатся третьей мировой войной», — уверен политолог.

Раскол в администрации Байдена

Ранее американский президент Джо Байден заявил журналистам, что в Вашингтоне прорабатывается вопрос о том, чтобы разрешить Киеву использовать поставляемое ей дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Киева о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято после встречи президента США и премьера Великобритании Кира Стармера 13 сентября.

Вечером 11 сентября Блинкен обсудил разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России с руководством Украины и пообещал доложить об итогах переговоров Байдену.

Западные союзники стали обсуждать возможное разрешение применения дальнобойного оружия Украине из-за того, что Иран передал партию своих ракет Fath-360 России, несмотря на многомесячные предупреждения США не делать этого, говорил ранее Блинкен.

Как пишет Financial Times, в администрации американского президента наблюдается раскол: часть выступает за разрешение Киеву на удары американским оружием вглубь территории России, остальные — против и опасаются эскалации. По информации издания, Пентагон выступил против использования ВСУ дальнобойного оружия для таких ударов.

«В то время как государственный департамент США более восприимчив к аргументам Украины и многих ее западных союзников, Пентагон и разведывательное сообщество США предостерегают от использования оружия дальнего радиуса действия в российском тылу», — говорится в публикации.

Союзники Украины, в том числе Польша, тоже не спешат высказываться за удары вглубь РФ. Так, вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов по территории России может НАТО целиком, а не отдельные страны.

«Президент [Владимир] Зеленский поднимает этот вопрос в каждом своем выступлении, но это должно быть ответом всего НАТО, а не одной страны», — сказал Косиняк-Камыш.