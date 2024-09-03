Более 50 погибших и сотни раненых: Зеленский раскрыл последствия удара по учебному центру ВСУ ТАСС: ВСУ потеряли более 300 военных при ударе по военному училищу в Полтаве

Более 50 украинских военных погибли, более 270 получили ранения в результате удара по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, заявил Владимир Зеленский. По данным ТАСС, военный объект атаковали двумя ракетами «Искандер - М». Предположительно, в момент удара солдат вывели на торжественное построение. Воздушная тревога при этом не сработала. Киев заявил о начале проверок, возбуждено уголовное дело о халатности.

При ударе по учебно-тренировочному центру Вооруженных сил Украины в Полтаве погиб 51 человек, ранен 271, сообщил президент страны Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. По его словам, число пострадавших может вырасти, поскольку под завалами остаются люди . Сейчас на месте идут спасательные работы.

«Этот удар <...> нанесли двумя баллистическими ракетами. Сигнала воздушной тревоги не было. Все остальное — каждую деталь — должны установить и проверить в ходе расследования», — уточнил Зеленский.

Западные СМИ называют удар одним из называют «самых страшных» и «самых смертоносных» за время полномасштабного конфликта. The Washington Post пишет, что в районной больнице ранеными оказались заняты почти все операционные столы, задействованы все медицинские бригады.

«Есть ожоги, взрывные травмы, переломы и комбинированные травмы, включая осколочные ранения», — описал сотрудник больницы Валентин Билый.

Сухопутные силы Украины признали, что атака унесла «десятки» жизней украинских военных. «Есть десятки погибших и сотни раненых. Мы потеряли мужественных украинцев, наших братьев и сестер, военнослужащих», — говорится в заявлении.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в военной сфере сообщило, что в результате удара «убиты и ранены» более 300 украинских военных, среди которых «однозначно были иностранные инструкторы» .

Что известно об ударе

Под обстрел попал военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации, который готовит младших специалистов по радиолокационным станциям (РЛС) и радиоэлектронной борьбе (РЭБ), пояснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

При этом офис генпрокурора Украины сообщил об ударе по неназванному «учебному заведению», при которой оказалось разрушено «одно из зданий Института связи». В Полтаве в советское время работало высшее военное командное училище связи, на базе которого сейчас действует училище сержантов. Украинский паблик «Мы — Полтава» уточнял, что обстрел «зацепил» территорию 179 учебно-тренировочного центра войск связи (в/ч А3990).

«Важно то, кого именно уничтожили в ходе этого удара. Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные. Иногда отставные, иногда нет», — пишет российский Telegram-канал «Военная хроника».

Два мощных взрыва произошли в Полтаве 3 сентября около 09:10 мск. Согласно источнику ТАСС, удар был нанесен двумя ракетами «Искандер - М» . Одна попала в учебно-административный корпус, вторая в столовую, передавал Telegram-канал «Донбасский партизан».

«Вторая ракета прилетела через 15 секунд [после первого взрыва] <...> Сейчас все в шоке», — рассказали журналистам The Washington Post местные жители.

Минобороны России официально не сообщало об ударе , однако неоднократно подчеркивало, что российская армия атакует исключительно военные и энергетические объекты Украины и связанную с ними инфраструктуру. В Полтавской области объявлен трехдневный траур. Власти города призвали граждан сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.

Военных собрали на построение

На территории колледжа до ракетного удара устроили торжественное построение, заявил главред украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов. По его словам, в нем участвовали не менее 250 военных, и о мероприятии узнала «вражеская агентура». Бутусов подчеркнул, что это уже не первый случай, когда украинских военных массово собирают в одном месте и подставляют под удар.

«Ответственности никакой нет, анализа нет, и ошибки, из которых власти не делают выводы, продолжаются, а жертвы множатся», — резюмировал журналист.

Версию с построением поддерживает нардеп Марьяна Безуглая, известная резкой критикой в адрес командования ВСУ. Она также возмутилась, что предыдущий опыт «построений» в условиях боевых действий ничему никого не научил, поскольку руководство армии покрывает тех, кто допускает промахи. При этом жена Зеленского Елена подчеркнула, что удар наносился не по плацу, а по зданиям.

«Военная хроника» предполагает, что российские силы могли не знать заранее о торжественной линейке и засечь построение в моменте. В таком случае отечественная армия показала высокий класс реагирования, отмечает канал.

«Построение, на которое, предположительно, вывели весь личный состав (250+ человек) длится в среднем от 10 до 20 минут <...> В эти 20 минут в случае с Полтавой удалось упаковать все: обнаружение скопления людей (вполне возможно, что с дрона, запущенного на обычное дежурство), передачу сведений от разведки на КП группировки войск, принятие решения об ударе, передачу приказа на исполнение <...> и, собственно, сам полет [ракет] на дальность в 200 километров», — пишет канал.

По оценке «Военной хроники», власти Полтавской области сами спровоцировали удар по училищу, рекламируя его. Администрация региона 22 августа сообщила в соцсетях, что «на базе одной из воинских частей» Полтавы формируют роту специалистов по ударным беспилотникам. Всех «заинтересованных» пригласили в будущее подразделение.

«Однако предпочтение отдадут специалистам радиосвязи, аэродинамики, а также программистам. Перед ними стоит задача — работать с БПЛА новых типов. Назначение беспилотников отличается, от ударных до разведки», — говорилось в публикации.

Обстоятельства случившегося проверяют Минобороны Украины и правоохранительные органы. Государственное бюро расследований Украины (ГБР) открыло уголовное дело о халатности (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Командование сухопутных сил Украины также начало собственное расследование произошедшего, при этом не упомянув версию о построении.

«Командование проводит расследование, чтобы выявить, было ли сделано достаточно, чтобы обезопасить жизнь и здоровье военнослужащих на объекте. И чтобы выяснить, правильно ли осуществлялось руководство заведением в условиях постоянной ракетной угрозы», — отметили в Сухопутных силах.

Защиту военных на армейских объектах пообещали ужесточить, как и «требования к дисциплине и командованию наших частей». Кроме того, ВСУ воспользовались случаем, чтобы в очередной раз попросить Запад ускорить помощь, которая сможет «отодвинуть российское смертоносное оружие от украинских границ».