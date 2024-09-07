«Пока нет консенсуса». Запад не разрешил Зеленскому бить по Кремлю WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары вглубь России

Зеленский заявил об отсутствии консенсуса с западными партнерами по поводу снятия ограничений на удары по России. Накануне президент Украины на базе «Рамштайн» в Германии вновь попросил союзников разрешить ВСУ бить западным оружием вглубь территории противника, мотивируя это тем, что конфликт так может завершиться до зимы. В том числе Зеленский говорил о своем желании «ударить по Кремлю». В России считают здравой идею о завершении конфликта до зимы, но уточнили, что для этого Украине необходимо выполнить условия, которые называл ранее Владимир Путин.

Не смог убедить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что консенсуса по поводу снятия ограничений на удары по России между Киевом и союзниками на Западе пока нет.

«Пока нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться»,

— цитирует президента «РБК-Украина».

Свое заявление Зеленский сделал после встречи с контактной группой по вопросам военного содействия Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где он призвал западных союзников позволить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.

По словам президента Украины, теперь он намерен поехать на Генассамблею ООН в сентябре, чтобы обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом.

4 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США и далее не будут разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов вглубь России.

Поскорее закончить конфликт

Накануне Зеленский мотивировал свою просьбу к западным союзникам разрешить ВСУ бить вглубь России тем, что это должно «мотивировать» Москву «искать мира» и закончить боевые действия до зимы.

«Сделаем так, чтобы эта осень стала временем падения российской агрессии, которое положит конец войне и восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны это сделать», — заявил он.

Как написало агентство УНИАН в пятницу, Зеленский на заседании 50-го международного форума «Амброзетти» выразил сожаление по поводу того, что ВСУ не могут ударить по Кремлю с помощью дальнобойного оружия, переданного Киеву западными союзниками.

На встрече на базе «Рамштайн» Зеленский также сообщил о потребности ВСУ в ПВО, ракетах большой дальности и «гораздо более сильном флоте» истребителей F-16. Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс в ответ заявил, что страна поставит Киеву ракеты класса «воздух — воздух» для F-16, а также запчасти и различное оборудование на €80 млн.

Как написала после встречи газета The Washington Post, Зеленский так и не смог убедить западных союзников снять ограничения на удары по территории России.

«Просьба Зеленского разрешить удары вглубь России не принесла заметного прогресса, так как главный военный сторонник Украины, США, не стали немедленно отменять свои ограничения на использование вооружений большей дальности», — отмечается в публикации.

По мнению газеты, подобный «публичный тупик подчеркивает повышение ставок для украинского лидера», так как ВСУ терпят «постоянные потери» на линии фронта.

«Опасная идея Зеленского»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 7 сентября заявил о сохранении разумного и осторожного курса при оказании поддержки Украине. По его словам, власти страны заботятся о том, чтобы Германия не стала воюющей стороной.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто осудил идею применения западного оружия для ударов ВСУ вглубь России. Министр назвал эту идею опасной эскалацией. Дипломат также отметил, что Венгрия предпочитает дипломатическое решение украинского конфликта военному и является единственной страной Европейского союза и НАТО, которая не поставляла и не будет поставлять оружие Украине.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал идею президента Украины завершить военный конфликт с Россией до наступления зимы реальной. Однако для этого, по словам парламентария, должны быть выполнены условия, о которых говорил президент России Владимир Путин.

По мнению сенатора, Зеленский вряд ли пойдет на условия, которые были озвучены российским президентом. По словам Карасина, действия украинского лидера на данный момент «несколько алогичны».

14 июня Путин заявил, что Россия будет готова начать переговоры, если украинские войска полностью покинут территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной «изрядно потеряла свою актуальность» после вторжения ВСУ в Курскую область.