«Чтобы мотивировать к миру»: Зеленский попросил разрешения атаковать Россию Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт с Россией осенью

Владимир Зеленский на встрече в формате «Рамштайн» призвал завершить боевые действия осенью. При этом он вновь попросил у Запада разрешения бить по объектам на территории России — это, по мнению президента Украины, должно «мотивировать» Москву «искать мира». Он также заявил о потребности ВСУ в ПВО, ракетах большой дальности и «гораздо более сильном флоте» истребителей F-16. Союзники в ответ уже пообещали Киеву новые пакеты военной помощи.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал завершить конфликт с Россией до начала зимы. Об этом глава государства заявил на встрече контактной группы по вопросам обороны на военной базе «Рамштайн» в Германии.

«Сделаем так, чтобы эта осень стала временем падения российской агрессии, которое положит конец войне и восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны это сделать», — сказал Зеленский.

При этом он призвал западных союзников позволить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России.

«Мы должны иметь этот дальнобойный потенциал не только в отношении <...> территории Украины, но и в отношении российской территории, чтобы Россия была мотивирована искать мира», — заявил он.

По словам Зеленского, попытки России провести красные линии «не срабатывают», а Киеву нужно больше оружия для боев с российской армией. В особенности Вооруженные силы Украины (ВСУ) нуждаются в ракетах большой дальности и дополнительных системах противовоздушной обороны.

Кроме того, он сообщил о потребности в «гораздо более сильном флоте» истребителей F-16, которые уже используются в зоне боевых действий и «эффективно сбивают ракеты и беспилотники». Зеленский подчеркнул, что у него «есть предложения» по этому вопросу, но отказался раскрывать их в присутствии прессы.

Союзники наращивают помощь

Министр обороны США Ллойд Остин на встрече в Германии анонсировал очередной пакет военной помощи для Украины в размере $250 млн. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден объявит о выделении средств уже 6 сентября, и заверил, что помощь доставят «с военной скоростью».

«Как сказал президент Байден: «Россия не победит в этом конфликте. Победит независимый народ Украины, а Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры будут продолжать поддерживать его на каждом шагу», — заявил Остин.

О солидарности с Украиной заявил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Украине нужно больше военной поддержки сейчас. Самый быстрый способ закончить войну — дать больше оружия Украине», — сказал он на пресс-конференции в Норвегии (цитата по ТАСС).

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь анонсировал поставку Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000. По его словам, шесть артиллерийских орудий с дальностью более 30 км передадут Киеву в 2024 году, еще шесть — в 2025-м. Кроме того, по словам Писториуса, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5.

В то же время Канада объявила о решении передать Украине свыше 80 тыс. двигателей для авиационных неуправляемых ракет и 1,3 тыс. боеголовок.

«Министр обороны Канады Билл Блэр объявил, что Канада пожертвует и перевезет на Украину дополнительно 80 840 двигателей от ракет CRV-7 и 1,3 тыс. боеголовок», — говорится в пресс-релизе канадского правительства.

Россия обещает «подарок»

В России призывы Зеленского разрешить ВСУ удары по территории РФ осудили. Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» заявил «нормальный политический деятель» «такого никогда бы не предложил».

«Он понимает, что в ответ он получит такой «подарок», после которого Украина вообще перестанет существовать.

Вместо того чтобы искать пути к миру и соглашаться на переговоры, он призывает западных союзников, лидеров разрешить использовать летальное дальнобойное оружие для ударов по территории России», — сказал Джабаров.

При этом он подчеркнул, что «ни о каких красных линиях никто уже не говорит», и выразил надежду, что на Украине «найдутся здоровые силы», которые «остановят» Зеленского.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин счел возможным завершение конфликта осенью. По его словам, это произойдет, если Киев выполнит все условия, о которых говорил президент России Владимир Путин.

«Если президент Зеленский готов пойти на переговоры на этих условиях, это вполне реально <...> Если готовность к урегулированию конфликта звучит, значит, должны быть проработаны позиции со стороны режима Киева и официально предложены российской стороне», — заявил сенатор.

Он призвал «оставаться осторожными оптимистами», однако выразил сомнения в готовности Зеленского к диалогу на российских условиях.