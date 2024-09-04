«Не хотим привносить туда украинский образ жизни». Зеленский рассказал о захваченных землях Курской области

Владимир Зеленский заявил, что ВСУ планируют бессрочно удерживать захваченные территории Курской области. Так президент Украины хочет усадить за стол переговоров Владимира Путина. По словам Зеленского, оккупированные земли являются частью его «победного плана по прекращению войны».

Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории, захваченные в ходе внезапного вторжения в Курскую область почти месяц назад. По словам президента Украины, так он пытается заставить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Нам не нужна их земля. Мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни», — сказал Зеленский в интервью NBC News.

ВСУ будут «удерживать» захваченную в Курской области территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «победного плана по прекращению войны», заявил Зеленский.

Он скоро представит «победный план» международным партнерам, таким как США.

6 августа украинские войска вторглись в Курскую область России в ходе секретной операции. Она стала «упреждающим ударом», чтобы помешать ВС РФ создать буферную зону вдоль границы с Украиной, сказал Зеленский.

Он признался, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить еще больше российской территории: «Я не скажу, извините. При всем уважении, я не могу об этом говорить. Я думаю, что успех очень близок к неожиданности».

Зеленский также сообщил, что администрация Джо Байдена не знала о планах перехода границы с Россией заранее, поскольку это было тщательно охраняемой тайной даже внутри Украины. Вашингтон сам неоднократно заявлял, что не был в курсе планов Киева относительно Курской области.

«Да, мы никого не информировали. И дело не в недоверии», — сказал Зеленский. Он считает, что контрнаступление ВСУ прошлым летом во многом провалилось из-за того, что его слишком много рекламировали и обсуждали, что дало ВС РФ возможность подготовиться.

По его словам, на этот раз о предстоящей операции не знали даже украинские спецслужбы.

«Я максимально сузил круг лиц, которые знали об этой операции, — добавил Зеленский. — Я думаю, это было одной из причин ее успеха».

Несмотря на успехи Украины в Курской области, она продолжает терять позиции на востоке страны, где ВС РФ приближаются к взятию ключевого логистического узла Покровск и соседнего Торецка в Донецкой области. По словам Зеленского, одной из целей вторжения было заставить Москву отвести часть войск с этого направления. Однако в начале недели Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются в Донбассе быстрее, чем когда-либо за долгое время.

На фоне продвижения ВС РФ на покровском направлении разговоры о мирных переговорах становятся на Украине все более частыми. Ожидается, что второй саммит мира состоится в ноябре (первый прошел в Швейцарии в июне), и Зеленский хочет, чтобы на нем присутствовали представители России.

«Мы понимаем, что без российской стороны завершить эту войну дипломатическим путем очень сложно», — сказал он.

Никогда не отказывались от переговоров

Российские власти «никогда не отказывались» от переговоров с Украиной, однако это может случиться, только если Киев захочет «на деле решать вопросы мирными средствами». Об этом Владимир Путин заявил 2 сентября в Кызыле в школе, где провел открытый урок «Разговоры о важном».

«Но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, в Курскую область, и с попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом», — сказал Путин детям.

Он назвал атаку ВСУ в Курской области попыткой остановить наступление России в Донбассе. По словам Путина, попытка оказалась неудачной, и ВС РФ продвигаются там «квадратными километрами».