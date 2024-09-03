«Потери исчисляются сотнями»: ВС РФ ударили по учебному центру связистов в Полтаве Рогов: ВС РФ ударили по военному институту связи в Полтаве во время построения

Военные Telegram-каналы сообщили, что ВС РФ нанесли удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава. Украинские потери, как заявил Владимир Рогов, исчисляются сотнями. Официально Киев не подтверждал удар, однако эксперт по связи Сергей Флэш сообщил, что в Полтаве случилась «большая беда». Нардеп Марьяна Безуглая также косвенно подтвердила, что атака произошла в момент построения.

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В настоящее время на базе училища действует военный колледж сержантского состава Военного института телекоммуникаций и информатизации. Он занимается подготовкой младшего личного состава по РЛС и РЭБ для украинской армии, передает ТАСС.

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. Произошло это в момент построения, в котором изначально принимало участие свыше полутысячи ВСУшников. Потери противника исчисляются сотнями», — отметил Рогов.

Что известно об ударе?

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», два мощных взрыва произошли в Полтаве около 9:10 утра 3 сентября. Местные жители сообщили, что на месте образовалось сильное задымление. Украинский паблик «Мы — Полтава» также опубликовал видео последствий взрывов, в посте говорится, что в соседних домах выбило окна. Сообщали об активном движении машин скорой помощи и пожарных в направлении ул. Зиньковской (там располагается военный колледж).

При этом, по данным канала, непосредственный удар пришелся по территории 179 учебно-тренировочного центр войск связи (в/ч А3990). Он функционирует на базе бывшего Полтавского высшего военного командного училища совместно с военным колледжем.

«Донбасский партизан» показал кадры последствий удара.

Как утверждает Telegram-канал, одна из ракет попала непосредственно в здание учебно-административного корпуса. Вторым боеприпасом была уничтожена столовая. Предварительно, в результате атаки погибли от 33 до 200 человек, пострадали 89-300.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Полтаве погиб 41 человек, более 180 получили ранение. После ракетного удара люди оказались под завалами.

«Военная хроника» также приводит информацию, что под ударом оказался именно учебно-тренировочный центр ВСУ. Telegram-канал подчеркнул, что пока данные обрывочные, но судя по косвенным сведениям, «Искандер» поразил цель как раз в момент построения личного состава.

При этом «Военная хроника» уточнила, что важно в данном случае не то, что атака произошла в момент построения, а то, кто именно был ликвидирован.

«Не секрет, что подготовку украинских специалистов РЭБ и связи проводят зарубежные военные. Иногда отставные, иногда нет. С учетом того, что начало прилетать по объектам в глубоком тылу, складывается впечатление, что эти люди уже приступили к работе. В целом стоит сказать, что их прибытие и размещение на таких объектах, координаты которых давно известны, упрощает работу российской разведке и ракетчикам», — говорится в публикации.

«Военная хроника» также утверждает, что удар нанесен по 128-й горно-штурмовой бригаде.

«Руководство этой бригады печально известно тем, что в прошлом году практически под занавес контрнаступа на запорожском направлении вывело солдат на построение, после чего туда прилетел «Искандер», — пишет канал.

Что говорят на Украине?

Официально Киев на данный момент не подтверждал удар ни по военному колледжу, ни по учебно-тренировочному центру. Однако, кроме сообщений о последствиях взрывов, в местных чатах и пабликах появился пост о том, что Полтавская станция переливания крови нуждается в донорах.

Украинский эксперт по связи Сергей Флэш в своих соцсетях также сообщил, что в Полтаве произошла «большая беда».

«Вечная память вам, мои братья связисты. Большая потеря для нас», — добавил Флэш в своем Telegram-канале.

Кроме того, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая косвенно подтвердила, что удар был нанесен именно во время построения.

«Полтава. Построение в 128 бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда «решали». Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?» — заявила Безуглая.