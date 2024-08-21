Одна из самых масштабных атак беспилотниками. На подлете к Москве уничтожено десять дронов ВСУ Собянин заявил об уничтожении силами ПВО 10 летевших к Москве беспилотников ВСУ

В ночь на 21 августа Москва столкнулась с одной из крупнейших попыток атаки беспилотниками. Мэр Сергей Собянин сообщил, что в течение двух часов силы ПВО сбили десять дронов, направлявшихся к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

В ночь на 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с использование беспилотников с начала спецоперации на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

В течение двух часов силы противовоздушной обороны МО РФ успешно нейтрализовали десять дронов ВСУ. Мэр города отметил, что эффективная защита Москвы обеспечивается благодаря эшелонированной системе обороны, которая позволяет успешно отражать такие атаки.

По словам Собянина, беспилотники, направлявшиеся к Москве, были успешно сбиты в районе Подольского городского округа. В результате инцидента пострадавших нет, обломки не нанесли повреждений. На место происшествия оперативно прибыли представители всех экстренных служб.

Первые сообщения

О первом сбитом беспилотнике, перехваченном в Подольском городском округе, Собянин сообщил в 03:02. Всего через 15 минут поступила информация о том, что были успешно нейтрализованы еще два дрона.

Спустя еще полчаса мэр добавил, что на подлете к Москве был сбит четвертый беспилотник. В течение следующего получаса средства ПВО уничтожили еще три дрона, а менее чем через десять минут Собянин сообщил о восьмом сбитом БПЛА.

Москва ежедневно подвергается атакам

13 августа Собянин принял участие в форуме «Территория смыслов». В ходе своего выступления он рассказал, что Москва одной из первых испытала удары беспилотников, но в течение последнего года по территории города не было ни одного попадания дрона, что подтверждает эффективность текущей системы ПВО.

Мэр также сообщил, что Москва развивает собственные заводы, производящие военную продукцию, включая 13 моделей беспилотников.

«Мы сегодня производим 13 моделей беспилотников и в месяц выпускаем около 10-15 тыс. боевых беспилотных аппаратов, которые идут в специальную военную операцию», — добавил тогда он.

Первая атака беспилотников на Москву произошла в ночь с 2 на 3 мая 2023 года. Тогда два дрона были сбиты над центром города, но один из них все же врезался в крышу здания Сената в Кремле. Российские власти расценили этот инцидент как попытку покушения на президента Владимира Путина.

С мая по август 2023 года Москва столкнулась с несколькими подобными атаками. 30 мая беспилотники, сбитые средствами РЭБ, врезались в несколько жилых домов на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице. 30 июля были повреждены фасады двух офисных зданий в «Москва-Сити». 11 августа сбитый ракетой ПВО дрон упал в парке в районе Хорошево-Мневники. 23 августа еще один беспилотник столкнулся с одной из башен в «Москва-Сити».