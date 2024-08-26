«Ответ обязательно будет»: Россия нанесла «один из самых больших ударов» по Украине Минобороны отчиталось о поражении всех целей при массированном ударе по Украине

Ночью и утром Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по энергетике Украины. По всей республике перебои со светом и водой, нарушена работа железных дорог, также повреждена Киевская ГЭС. Во всех украинских регионах введены экстренные отключения света. Кремль на этом фоне заявил об «обязательном» ответе на вторжение в Курскую область, а Зеленский вновь призвал Запад разрешить ВСУ наносить удары вглубь России.

По Украине 26 августа нанесен один из самых крупных ракетных ударов, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это был один из самых больших ударов — комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни [дронов]», — сообщил он.

Так же удар оценили военные силы соседней Польши, которые мониторят обстрелы. Армия назвала произошедшее «одним из самых интенсивных российских воздушных ударов по Украине», в воздух была частично поднята авиация республики.

Под обстрел попало большинство украинских регионов:, от Харькова до Киева, Одессы и Львова. Атакованы энергетические объекты, зафиксировано «много повреждений» в этой сфере. По всей стране введены экстренные отключения света, хотя накануне «Укрэнерго» обещало, что 26 августа отключений вообще не будет.

«Ремонтные бригады будут работать круглосуточно. Электричество — вернем», — пообещал Зеленский.

Произошедшее он использовал как повод, чтобы вновь потребовать у союзников разрешить дальнобойные удары иностранным оружием по российской территории. Украинский лидер попросил об этом Францию, США и Великобританию. Политик подчеркнул, что положение несправедливо — у Москвы никаких ограничений по целям нет, и она, как утверждает Киев, использует вооружение КНДР (сами Россия и Северная Корея это отрицали).

«Каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить и прекратить справедливо. Не может быть у Украины ограничений в дальнобойности», — заявил Зеленский.

Президент также обвинил Россию в том, что она якобы «подло» целилась по критическим объектам гражданской инфраструктуры.

Минобороны России со своей стороны сообщило, что било по «критически важным» объектам энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. ВС РФ атаковали подстанции, а также газокомпрессорным станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины. Вдобавок удар был нанесен по местам хранения западных «авиационных средств поражения» на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

«Сегодня утром вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами... Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», — резюмировало ведомство.

Киевские власти утверждают, что атака началась около трех часов ночи с захода большого числа дронов. Затем, под утро Россия подняла в небо более десяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и вывела в море четыре корабля-ракетоносителя «Калибров», запустила баллистические ракеты с суши.

«В Киев крылатые ракеты заходили после сложных маневров, очень плотными группами по разным направлениям... Воздушная тревога в Киеве длится более шести часов», — отметила киевская ОВА.

Киев попадает под обстрелы, потому что в городе и поблизости огромное количество военных объектов, написал Telegram-канал «Военная хроника». Большая часть «удобно сгруппирована» на правобережье.

Последствия атаки

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, всего удар коснулся 15 областей. В частности, по сообщениям местных властей и жителей, без света и воды частично остались Киев, Житомир, Одеса, Хмельницкий, Ровно, Львов и Чернигов.

В студии украинского телеканала «Рада» электричество пропало прямо во время прямого эфира федерального телемарафона, пока ведущая зачитывала новости на фоне карты обстрелов.

«Ситуация сложная, последствия атаки уточняются», — сообщил глава минэнерго Украины Герман Галущенко.

Из-за проблем с электричеством начались сбои на железных дорогах в разных регионах. В строй введены резервные тепловозы, чтобы поезда дальнего следования могли продолжить движение. Перебои в энергосистеме республики затронули даже соседнюю Молдавию, которая сообщила о сбоях в энергосистеме общего блока.

Также при обстрелах серьезно повреждена Киевская ГЭС (гидроэлектростанция), машинный зал и проезжая часть. Российский военкор Юрий Подоляка отметил, что эта ГЭС значима для работы украинской энергетики:

«Это крайне важная станция для сглаживания пиков в работе украинских АЭС. И остановка ее работы крайне важна для разбалансировки всей энергосистемы Украины».

Подоляка добавил, что под Киевом был уничтожен очередной комплекс Patriot.

«Это уже традиционная «двойка» (по боксерской терминологии) с нашей стороны. Как только ПВО Киева во время очередного удара разрядится и вскроется, следует вынос очередных «Пэтриотов» в Жулянах», — заявил блогер.

На этом фоне Зеленский сообщил о «десятках раненых».

Месть за Курск и Саратов?

«Многие» сочли массированный удар по Украине ответом на вторжение в Курскую область, написало украинское издание «Страна». Кремль же на фоне этого предупредил, что ответом на вторжение на территорию РФ будет не только какая-та одна атака.

«Здесь речь не идет об отдельном решении, разумеется, подобные враждебные действия они не могут остаться без соответствующего ответа», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что Москва и Киев и до событий в приграничье не обсуждали прекращение ударов по украинской энергетике. По словам представителя Кремля, в целом «тема переговоров в настоящий момент изрядно потеряла свою актуальность».

Сама Россия ночью и рано утром также попала под атаки ВСУ. Было уничтожено 20 вражеских дронов над шестью регионами. В Саратовской области БПЛА врезались в жилые многоэтажки, одна из которых в Саратове, другая в Энгельсе (город-спутник Саратова). Российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором БПЛА на полной скорости таранит 38-этажный саратовский дом из комплекса Volga Sky, застройщик называет его самым высоким зданием Поволжья. Пострадали четыре человека, жительницу Volga Sky увезли в тяжелом состоянии в больницу.

«Женщина, которая пострадала... Прогнозы неутешительные. Вопрос транспортировки пока не рассматривают», — выяснил Telegram-канал Mash.

В Саратове на фоне атаки временно ограничивали работу аэропорта, отменили День города.

«Думаю, что все прекрасно понимают, что никаких салютов, выступлений звезд, масштабных мероприятий быть не должно. Надеюсь, что все это осознают в полной мере», — подчеркнул глава региона Роман Бусаргин.

Скорее всего, Украина целилась по аэродрому базирования стратегической авиации в Энгельсе, предположил Telegram-канал «Рыбарь». ВСУ уже не первый раз пытаются достать до него дронами:

«В последнее время в качестве основных целей атак беспилотников украинские формирования неуклонно выбирают либо объекты топливо-энергетического комплекса, либо военные аэродромы. При этом сами налеты проводятся практически один за одним, что в очередной раз свидетельствует о высоком объеме производства дронов у противника».