Умер главный конструктор «Искандер-М»

Умер выдающийся работник военно-промышленного комплекса СССР и России, главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга. Ему был 91 год. Практически всю свою жизнь Мамалыга проработал в коломенском бюро машиностроения, которое стало частью холдинга «Высокоточные комплексы».

Главный конструктор оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга умер на 92-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем, что на 92-м году жизни скончался Олег Иванович Мамалыга — главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М»», — говорится в сообщении холдинга «Высокоточные комплексы».

«Руководство и коллектив холдинга «Высокоточные комплексы» выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — подчеркивает пресс-служба.

Мамалыга родился 4 апреля 1933 года. По окончании Ленинградского военно-механического института был распределен в Специальное конструкторское бюро в Коломне — позже оно стало частью «Высокоточных комплексов». Он принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК («Шмель», «Малютка»), тактических («Точка») и оперативно-тактических ракетных комплексов («Ока», «Ока-У», «Искандер-М»).

Мамалыга также был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Чем необычен «Искандер»

«Искандер» пришел на смену ОТРК «Ока», считавшемуся лучшим в мире оперативно-тактическим комплексом конца 1980-х годов. Первый запуск «Искандера» состоялся 18 февраля 1993 года.

Комплексы были приняты на вооружение в 2006-м. Изначально ядерная боеголовка не предусматривалась, но позже модель модернизировали. С 2011 года в войска стал поступать «Искандер-М» с ядерной боеголовкой. Сейчас комплекс может стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами.

Максимальная высота полета баллистической ракеты — 50 км, максимальная дальность — 500 км. Отклонение от обозначенной точки удара не превышает метра.

У «Искандера» сложный комплекс радиоэлектронной борьбы и противодействия системам ПРО, что выгодно отличает его от конкурентов.

Комплексы «Искандер» находятся в списке продукции, запрещенной к экспорту, и не будут продаваться за границу. «Саудиты постоянно спрашивают о нем, но «Искандер» находится в списке продукции, запрещенной к экспорту, и делать для них исключение мы не собираемся», — заявил ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Искандеры» активно использовались в начале специальной военной операции на Украине. С февраля по конец мая 2022 года зафиксировано более 240 ракетных ударов. В дальнейшем их применение снизилось.

Сергей Дерюгин

В мае ушел из жизни генеральный конструктор «Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н. А. Семихатова» Сергей Дерюгин. Ему было 83 года.

Дерюгин принимал участие в налаживании серийного производства российской системы управления для ракет семейства «Союз-2». Кроме того, он работал над созданием ряда морских ракетных комплексов и всегда решал наиболее сложные задачи создания ракетной техники.

Специалист окончил Челябинский политехнический институт. Должность генерального конструктора в «НПО автоматики» он получил в 1997 году.