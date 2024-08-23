Пентагон отреагировал на удары ВСУ по Курской области. Как США объяснили использование своего оружия? Пентагон допустил использование ВСУ американского оружия в Курской области

Удары американским оружием по Курской области отражают официальную политику США в отношении Украины, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Украинские войска ранее использовали РСЗО HIMARS для разрушения российской инженерной техники и понтонных мостов через реку Сейм.

Удары американским оружием по территории Курской области соответствуют политике США. Об этом в ходе регулярной пресс-конференции для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Наша политика действительно позволяет Украине наносить контрудары, чтобы защищаться от российских атак в этом пограничном регионе», — уточнила она, отвечая на вопрос об использовании ВСУ оружия американского производства во время боев в Курской области.

ВСУ применяли HIMARS

21 августа Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео с ударами реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по понтонным мостам, которые российская армия строила через реку Сейм в Глушковском районе Курской области.

«На видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам», — говорится в подписи к опубликованному ролику.

О том, что ВСУ нанесли удары по Курской области с применением американских РСЗО, также сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя украинской армии.

«Украинские военные использовали поставленные США ракетные комплексы HIMARS и беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по понтонным переправам и оборудованию для наведения мостов», — говорится в материале издания.

Ситуация в Курской области: 17-й день

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции, а 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минобороны на 22 августа, подразделения группировки войск «Север» отразили атаки ВСУ в районах Комаровки и Малой Локни, а также сорвали попытки наступления в других направлениях. В лесу у Скрыльевки была уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, а авиация и артиллерия нанесли удары по украинским бригадам и резервам. За сутки ВСУ понесли потери более 300 человек и 23 единиц бронетехники. В общей сложности украинская армия на Курском направлении потеряла свыше 4700 военнослужащих.

Президент Владимир Путин сообщил, что 22 августа ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС. В связи с этим генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует визит в Курскую область на следующей неделе для оценки состояния инфраструктуры и встречи с президентом Украины.

По информации МЧС, из опасных районов Курской области эвакуированы 115 тыс. человек. В 29 регионах развернуты пункты временного размещения и питания. Куряне подали более 120 тыс. заявлений на единовременную материальную помощь в размере 15 тыс. рублей. Материальная помощь уже оказана более 11 тыс. человек.