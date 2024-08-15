«Для защиты приграничных областей»: Киев объявил о создании «зоны безопасности» в Курской области Вице-премьер Украины Верещук: Киев создаст в Курской области «зону безопасности»

Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, сообщила вице-премьер Ирина Верещук. Между тем, в Курской области продолжаются бои с ВСУ. Эвакуировано более 120 тыс. человек.

Украина намерена создать в Курской области «зону безопасности». Об этом в своем Telegram-канале заявила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — указано в сообщении.

По ее словам, в этой связи Киев планирует провести «гуманитарные операции» для поддержки гражданских лиц в этой зоне и открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации на территорию Украины.

Стратегические цели Украины

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атакую на Курскую область, подчеркнув, что Киев стремится достичь стратегических целей. Он отметил, что продвижение украинских военных в российском регионе оценивается им как «положительное».

«Хорошее сегодня продвижение в Курской области — стратегической цели нашей достигаем», — сказал он.

Вторжение украинских войск на территорию России также комментировал глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, цель атаки ВСУ на Курскую область — усиление позиций на переговорах.

Подоляк, вероятно, имел в виду второй «мирный саммит», который Украина, как удалось выяснить Bloomberg, хочет провести до президентских выборов в США в ноябре. Украина подчеркивает необходимость вовлечения России в процесс мирных переговоров.

Первая мирная конференция по Украине прошла в Швейцарии 15-16 июня без участия России. На мероприятии присутствовали представители более 90 стран и восьми международных организаций. Итоговый документ подписали около 80 стран.

Зеленский тогда заявил, что результаты конференции будут переданы России через посредников. В ответ Владимир Путин назвал саммит попыткой отвлечь внимание и исказить суть украинского кризиса.

Что происходит в Курской области

По данным Минобороны, бои после прорыва ВСУ в Курскую область 6 августа сосредоточены в Кореневском и Суджанском районах, частично затрагивая Беловский и Льговский районы. Против российской армии действуют 22-я, 61-я, 115-я механизированные, 80-я и 82-я десантно-штурмовые, 92-я штурмовая и 1-я президентская бригады ВСУ. Замначальника Главного военно-политического управления России Апти Алаудинов оценивает численность ВСУ в 11 000 человек, утверждая, что они планировали захват Курской АЭС до 11 августа.

Согласно сводке от 14 августа, армейская группировка «Север» отражает попытки прорыва ВСУ с помощью авиации, дронов и артиллерии. В Суджанском районе уничтожены две группы противника. Российские войска отразили шесть атак на Коренев и Ольговку, а также на Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное. Также нанесены удары по скоплениям ВСУ в Сумской области Украины. Командует группировкой «Север» генерал-полковник Александр Лапин, ранее возглавлявший группировку «Центр» и главный штаб Сухопутных войск.

По последним данным МЧС, в настоящее время из Курской области эвакуированы свыше 121 тыс. человек, еще около 180 тыс. человек ожидают помощи. В в 11 регионах функционируют 143 пункта временного размещения для восьми тыс. человек, готовятся дополнительные 450 ПВР вместимостью более 35 тыс. человек.