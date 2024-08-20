«Все уже под контролем». Алаудинов ждет вытеснения ВСУ из РФ через 2-3 месяца Алаудинов: российские военные планомерно уничтожают ВСУ под Курском

Боевые действия в Курской области и вся специальная военная операция завершатся в ближайшие два-три месяца, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он также утверждает, что ВСУ в Курской области прикрываются гражданскими и ведут расстрелы мирных жителей. Тем временем ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщает, что в результате атаки ВСУ на Курскую область погибли 17 человек.

«Я думаю, что в ближайшие два-три месяца это полностью все завершится, и причем завершится не только на Курском направлении, а полностью вся СВО», — заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью китайскому военному корреспонденту Лу Юйгуану. Фрагмент был показан по телеканалу Phoenix.

Обстановку в Курской области Алаудинов охарактеризовал как «подконтрольную».

«Противник уже на нашем участке конкретно остановлен, уничтожается планомерно, работа ведется. Ситуация у нас — абсолютно все уже под контролем», — заверил Алаудинов.

Алаудинов рассказал о расстрелах

Апты Алаудинов утверждает, что ВСУ в Курской области прикрываются гражданскими.

По его словам, в населенных пунктах Курской области остается не эвакуировавшееся население.

Алаудинов также рассказал, что получил множество фотографий людей, якобы расстрелянных военнослужащими ВСУ — «в упор, в голову, в затылок». Фотографии он не опубликовал.

ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах сообщил, что в результате атак Вооруженных сил Украины на Курскую область погибли 17 человек.

«Из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе четыре ребенка», — сказал собеседник агентства.

Военный врач с позывным «Фрегат» рассказал РИА Новости, что в Курской области много людей с пулевыми ранениями.

«На данном (Курском. — «Газета.Ru») направлении мы столкнулись с тем, что большинство ранений, если не большинство, то большая часть ранений — это пулевые ранения из-за того, что идет плотный бой с противником, плотный контакт, в отличие от других направлений, где ранения были преимущественно осколочного типа», — сообщил «Фрегат».

Также «Фрегат» сообщил, что военным медикам самим приходиться вступать в бои с украинскими ДРГ.

ВСУ в Курской области две недели

Подразделения ВСУ находятся в Курской области уже две недели (с 6 августа).

За это время они потеряли до 3800 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

121 тыс. человек отселены из Курской области из-за боевых действий, сообщили в МЧС РФ.

На территории региона действует режим ЧС федерального характера.

ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов в Курской области, доложил на совещании с президентом врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров, ширина по фронту — 40 километров», — рассказал Смирнов.