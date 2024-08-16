«Это вопрос времени». Почему ВСУ не используют F-16 в небе над Курском? Полковник Ходаренок: ВСУ не используют F-16 над Курском, боясь их потерять

В ходе вторжения ВСУ в Курскую область так и не были зафиксированы случаи боевого применения недавно полученных украинской армией многофункциональных истребителей F-16, хотя, казалось, более выгодной ситуации для их дебюта и придумать сложно. Почему этого пока не случилось и случится ли, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Какими резонами руководствовалось военно-политическое руководство Украины (а решение на боевое применение этих машин наверняка будет приниматься на самом верху), разумеется, неизвестно. Но кое-какие обстоятельства, исходя из которых с вводом в бой F-16 в Киеве решили пока повременить, принять во внимание можно.

Нет даже штатного авиаполка

Начнем с элементарных вещей. Решительный успех в случае появления новых образцов вооружения у одной из противоборствующих сторон обеспечивается всего в двух случаях — когда оружие применяется внезапно и массированно.

Речи о внезапности идти не может, поскольку вопрос передачи ВСУ многофункциональных истребителей F-16 на Западе обсуждался годами. Можно не сомневаться, за это время в ВКС России типографским способом выпустили уже несколько методических пособий по борьбе с самолетами этого типа, причем раздали их всем родам войск.

Не приходится говорить и о возможном массированном боевом применении полученных Киевом боевых машин. Массированный удар в авиации наносится, как известно, силами как минимум оперативного объединения, то есть воздушной армии. Все, что меньше по боевому составу воздушной армии (корпус, дивизия), уже относится только к групповым ударам.

На данный момент Воздушные силы Украины получили то ли шесть самолетов, то ли десять (вполне возможно и любое другое число). В общем, пока в составе украинской боевой авиации нет ни одного штатного даже полка на F-16, тогда как для перелома обстановки в воздухе в свою пользу ВСУ нужно не менее трех авиадивизий полного состава (и это как минимум).

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Второй, не менее важный вопрос, — создание соответствующей системы управления (можно сказать и так — поля управления). Если объяснять функционирование этой системы на пальцах, то оно должно выглядеть приблизительно следующим образом.

К примеру, одна из важнейших задач, которая будет поставлена перед украинскими истребителями F-16 — поражение российских самолетов-носителей ФАБ с УМПК. Именно они в настоящее время доставляют больше всего неприятностей подразделениям и частям ВСУ. Действенного противоядия для нейтрализации этих носителей на сегодняшний момент времени у украинской армии нет.

Для успешной борьбы с нашими самолетами Воздушные силы Украины (радиотехнические войска) должны своевременно обнаружить (лучше прямо с момента взлета), к примеру, российский Су-34 с ФАБ-3000 с УМПК и затем устойчиво его сопровождать.

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В нужный момент времени надо дать команду на подъем в воздух своего F-16, затем вывести его на рубеж выполнения боевой задачи (то есть пуска ракеты класса «воздух-воздух» типа AIM-120 AMRAAM), выдать точное целеуказание пилоту украинского самолета, чтобы он поразил наш Су-34 еще до момента сброса им ФАБ-3000.

Но все это можно сделать, если подобный алгоритм действий опирается на развитую систему радиолокационной разведки, автоматизированные системы управления боевыми действиями авиации, развернутую сеть пунктов наведения (ПН). Как с этим вопросом обстоит дело у Воздушных сил Украины, в деталях, разумеется, сказать трудно.

Но о том, что определенные проблемы в этой области у них все-таки есть, говорит факт предполагаемой поставки ВСУ шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа Saab 340 AEW&C (сообщений о том, что эти машины получены и освоены ВСУ, пока не поступало). Это означает, что особых надежд на наземную сеть радиолокационных постов, ПН и АСУ у Воздушных сил Украины нет.

Ждать ли воздушных боев?

То же самое относится и к возможным воздушным боям F-16 с российскими истребителями типа Су-35С и Су-30СМ2. Вот тут как нигде требуется, как ее называют на Западе, ситуационная осведомленность. В воздушном бою действует очень простая формула: первым увидел — наполовину победил. А для этого требуется всего-навсего вывести истребитель в нужную точку воздушного пространства и выдать ему беспоисковое целеуказание по самолету-противнику.

Для решения этой проблемы еще в большей степени требуется и устойчиво функционирующая система радиолокационной разведки, и автоматизация вопросов боевого управления истребительной авиации, и развитая сеть пунктов наведения. Голосом и, образно говоря, флажками в современном воздушном бою управлять практически невозможно.



Вполне вероятно, что в полном объеме эти вопросы в Воздушных силах Украины еще находятся в стадии решения, и по этим причинам воздушные бои F-16 с самолетами оперативно-тактической авиации ВКС РФ на данном этапе несколько откладываются.

Скорее всего, украинские F-16 на первых порах будут применяться в качестве носителей крылатых ракет типа SCALP, Storm Shadow и, возможно, уже AGM-158 JASSM. Подобные изделия будут запускаться, по возможности, за пределами дальних границ зон поражений ЗРК/ЗРС ВКС РФ.

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Что касается ракет JASSM (а переговоры об их поставках в настоящее время уже ведутся между Киевом и Вашингтоном), то изделие этого типа представляет собой высокоточную крылатую ракету «воздух-поверхность», предназначенную для поражения важных высокозащищенных целей.

Скорее всего, Воздушным силам Украины будут поставлены ракеты модификации AGM-158A с дальностью стрельбы в 370 км. Масса боевой части проникающего типа этого изделия достигает 450 кг.

Так что, вероятнее всего, дебют украинских F-16 состоится в качестве носителей крылатых ракет перечисленных типов.

На первых порах Воздушным силам Украины будет очень важно не допустить потерь этих боевых машин (поскольку в этом случае не избежать значительных репутационных потерь), и продемонстрировать высокую эффективность их боевого применения. По этим причинам F-16 пока не видно в районах ведения интенсивных боевых действий. Но это только вопрос времени.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).