«Благодарны за решительные действия». Зеленский подтвердил операцию ВСУ в Курской области Зеленский поручил добиться от Запада разрешения на удары дальнобойными ракетами

Владимир Зеленский впервые официально заявил, что ВСУ ведут операцию в Курской области. Украинский президент поблагодарил солдат и командиров «за стойкость и решительные действия» и поручил МИД и СБУ подготовить гуманитарный план для «территории проведения операции». Минобороны РФ ранее сообщало, что российская армия продолжает уничтожать формирования ВСУ в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что ВСУ ведут операцию в Курской области. В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского. Эту часть заседания президент Украины назвал самой важной.

«Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия», — написал Зеленский.

Он также рассказал, что поручил министерству иностранных дел и Службе безопасности Украины подготовить гуманитарный план для «территории проведения операции». Кроме этого, дипломатам и министерству обороны Украины поручено представить список необходимых действий с украинской стороны, чтобы получить от партнеров разрешение использовать дальнобойное оружие для защиты территории.

Ранее стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров на встрече попросил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню снять запрет на использование дальнобойных боеприпасов для ударов по территории России.

Лекарню в соцсети X написал, что обсудил с Умеровым «развитие ситуации на фронте и дальнейшую французскую поддержку» Украины. Что Париж ответил на просьбу Киева, глава минобороны Франции не уточнил.

Обстановка в Курской области

По данным, приведенным Минобороны РФ, в течении последних суток российские военные отразили семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в Курской области. В ходе боевых действий украинская армия потеряла до 260 бойцов и 31 единицу бронетехники.

«Кроме того, в районе Каучук пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории. Уничтожены танк, восемь боевых машин пехоты «Bradley», 16 боевых бронированных машин, 14 пикапов», — сообщили в ведомстве.

Российские авиация и ракетный войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов на совещании по ситуации в приграничных регионах сообщил, что глубина проникновения украинской армии на территорию РФ в регионе составляет 12 км, ширина — 40 км. В этой зоне находятся 28 населенных пунктов, в которых проживает около двух тысяч человек. Об их судьбе властям Курской области на данный момент ничего неизвестно.

По словам Смирнова, ситуация в регионе остается сложной. В Курской области нет четкой линии фронта, из-за чего осложнено определение местоположения бойцов ВСУ. Кроме этого, как сообщил врио губернатора, на территории региона действуют украинские диверсанты с российскими документами.

Цель — захватить побольше территорий

РИА Новости также сообщило, что под населенным пунктом Мартыновка в Курской области была взята в плен штурмовая команда 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным силовых структур, на которые ссылается агентство, в группе было пять человек.

О задержании еще одного бойца 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области ранее сообщила ФСБ. На допросе украинский военнослужащий Руслан Полторацкий рассказал, что целью операции было дойти сначала до Курска, а потом до Белгорода.

«…чтобы захватить побольше территорий, чтобы во время мирного договора, который будет, была возможность поменять территории наши на ваши», — объяснил пленный.

По словам бойца ВСУ, командир с позывным «Стриж» заявил своим подчиненным, что эта операция — «последняя надежда Украины». В ней, как уточнил украинец, принимали участие в том числе иностранные наемники.