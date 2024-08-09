«Идут ли обстрелы? Вы сами как думаете?»: что происходит в Курской области Российская тяжелая техника направлена в Курскую область из-за атаки ВСУ

ВС РФ наращивают силы в Курской области, в регион направлена тяжелая техника. Бои продолжаются четвертый день, по данным Минобороны, за это время ВСУ потеряли более 900 военных и более 100 единиц техники. Врио губернатора области Смирнов назвал обстановку сложной, ситуация признана ЧС федерального характера. Бои идут в «нескольких десятках километров» от города-спутника Курской АЭС, из Суджи продолжают эвакуировать жителей.

Министерство обороны России опубликовало кадры выдвижения подразделений российской армии в Курской области. Для наращивания сил, которые ведут боевые действия с украинскими военными в Суджанском районе региона, туда перебрасывают реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелую гусеничная техника, а также автомобили «Урал» и «КамАЗ».

close Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Спутниковый снимок поврежденного пограничного перехода в районе города Суджи



Курская область, Россия 6 августа 2024 года Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Полную галерею можно посмотреть

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Бои в регионе продолжаются четвертый день. По данным Минобороны, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 280 военных, четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шести автомобилей, попытки противника продвинуться вглубь России пресекаются. Боевые действия идут в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники», — говорится в заявлении МО.

Кроме того, по словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, российские средства противовоздушной обороны сбили семь ракет ВСУ в небе над Курской областью. С полуночи 9 августа угрозу ракетной опасности объявляли в регионе 10 раз, ночью сообщалось о четырех сбитых ракетах и четырех сбитых беспилотниках самолетного типа.

Американское издание Newsweek также сообщило, что ВС РФ уничтожили БМП Bradley около границы Украины с Курской областью. По данным издания, уничтожение происходит на фоне истощения украинских сил после сдерживания российского наступления на северо-востоке Харьковской области.

РИА Новости со ссылкой на подполье пишет, что ВСУ несут большие потери при вылазке в Курскую область, в Сумах на Украине много машин скорых помощи и просьб о сдаче крови.

«Эвакуация ведется потихоньку»

МЧС России сообщили, что обстановку в Курской области приравняли к ЧС федерального характера, в регионе по решению профильной правительственной комиссии установлен федеральный уровень реагирования.

Врио губернатора Смирнов назвал ситуация в области остается сложной. В регионе оказывают помощь тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за боевых действий. В Курске оборудовали гуманитарный склад, куда направляется помощь из других регионов страны.

Мэр Суджи Виталий Слащев заявил, что обстановка в городе «нормальная», проводится эвакуация жителей.

«Все нормально, эвакуация ведется, потихоньку ведется. Идут ли обстрелы? Ну как вы сами думаете?», — сказал он, добавив, что в городе в настоящее время мобильная связь неустойчивая.

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал ТАСС, что эвакуацию в основном проводят в периоды затишья обстрелов ВСУ. Оперативная обстановка остается сложной, отметил Богачев.

«Детей по максимум вывезли. Те, кто остается, — взрослое население, пожилые. Вчера весь день вывозили, <...> в основном это были пожилые люди. Работа, конечно, продолжается», — заявил он.

Глава поселка Коренево Кореневского района Роман Пугачев сообщил, что боевых действий на территории Коренево не ведется. По его словам, в поселке нет военных или военной техники. При этом он отметил, что утром «было шумно, были слышны выстрелы, предположительно, из пушек».

Глава города Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция (АЭС) Игорь Корпунков заявил, что боевые действия идут «в нескольких десятках километров» от границ города, и назвал обстановку «напряженной». При этом он заверил, что все службы, предприятия и городская администрация работают в штатном режиме. С аналогичным заявлением выступил Росэнергоатом.

В селе Октябрьское, по данным Mash, сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 48-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, снимал последствия атак ВСУ и передавал эти видео представителю одного из украинских Telegram-каналов.

Нападение на Курскую область

Военные ВСУ пересекли государственную границу РФ и прорвались в Курскую область утром 6 августа. Атакам подверглись позиции российских войск в районе населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Кроме того, в течение всего дня украинские солдаты обстреливали ряд других городов и сел.

Днем позднее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек. 8 августа Минобороны рассказало о боях на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе.

В Курскую область для участия в боях против ВСУ прибыли бойцы ЧВК «Вагнер» и спецназ «Ахмат». В секретариате первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова сообщили, что правительство России выделит 220 млн рублей на материальную помощь жителям Курской области.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил атаку на Курскую область «укреплением позиций» Киева на потенциальных мирных переговорах. При этом глава офиса Андрей Ермак заявил, что Украина «не видит смысла в прямых переговорах с РФ по состоянию на данный момент».