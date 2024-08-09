CNN узнал о расколе в команде главкома ВСУ Сырского. Почему подчиненные сомневаются в нем? CNN: в команде Сырского начался раскол из-за атаки ВСУ на Курскую область

В украинской армии возникли споры о способности главкома Александра Сырского вести успешные боевые действия против России, пишет CNN. Молодые офицеры выражают недовольство его стратегией, особенно после тяжелых потерь в Курской области. Результаты этой операции могут стать решающими для дальнейшей карьеры Сырского.

В команде главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского возникли серьезные разногласия. Подчиненные начали сомневаться в его способности эффективно проводить боевые действия против России, сообщает телеканал CNN.

Молодые подчиненные выражают сомнения по поводу готовности Сырского нести серьезные потери в затяжных боях на передовой. CNN отмечает, что этот раскол в команде Сырского уже привлек общественное внимание.

Авторы материала также отмечают, что Россия существенно превосходит Украину по численности войск, а нехватка боеприпасов продолжает оставаться серьезной проблемой для Киева.

Риски для карьеры Сырского

Утром 6 августа украинские силы осуществили наступление на российские позиции в Суджанском и Кореневском районах Курской области, близ границы с Сумской областью Украины. 7 августа глава Генерального штаба Валерий Герасимов проинформировал президента Владимира Путина, что в атаке задействовано около 1000 украинских солдат. К 8 августа Министерство обороны России сообщило о потерях украинских войск, которые превысили 600 человек.

Результат этой операции может оказать решающее влияние на карьеру генерала Сырского, пишет The Economist. По ее результатам на Украине может возникнуть вопрос о том, было ли разумно выделять столько сил для атаки на Курскую область, особенно учитывая, что другие ключевые участки фронта для украинской стороны остаются уязвимыми.

«Учитывая высокие ставки, карьера генерала Сырского может зависеть от результатов операции. Сообщения из украинских фронтовых госпиталей указывают на растущее число потерь», — пишет издание.

В материале The Economist выражается сомнение в разумности того, чтобы посылать такое больше число войск в наступление, учитывая, что «критические важные участки фронта для Украины остаются уязвимыми». По мнению авторов статьи, ответ на этот вопрос зависит от того, насколько успешной окажется операция.

Бои в Курской области продолжаются четвертые сутки. Сначала региона подвергся массированным атакам беспилотников, а затем последовали обстрелы города Суджи и прилегающих к нему районов. Утром стали поступать сообщения о прорыве украинских войск на нескольких участках и о столкновениях в приграничных зонах. В близлежащих к границе районах Курской области продолжается круглосуточная эвакуация населения. Людей вывозят автобусами и поездами, чтобы обеспечить их безопасность.

С вечера 7 августа в Курской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров. Из-за возросшего спроса на транспортные услуги между Курском и Москвой введен дополнительный поезд.