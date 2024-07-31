В Мали и Мавритании расследуется подготовка террористов украинскими инструкторами

Власти африканских государств Мали и Мавритания ведут расследование подготовки местных террористов украинскими инструкторами. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает сенегальское издание Senenews.

Во время проведения расследования властям Мали стало известно, что обучение террористов проходило на территории соседней Мавритании. Малийские власти немедленно связались по дипломатическим каналам со своими мавританскими коллегами. В Мавритании заявили, что не участвуют в боевых действиях на территории Мали и не поддерживают повстанцев-туарегов. Мавританские власти также начали расследование обстоятельств последних событий в Мали.

Издание подчеркнуло, что участие украинских инструкторов в подготовке террористов усложняет ситуацию в регионе.

До этого сообщалось, что в Мали авиация нанесла удар по занятому боевиками-туарегами городу Тинхаватин. Удар был нанесен в ответ на нападение боевиков на бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и военнослужащих малийских вооруженных сил.

Ранее было опубликовано фото туарегов с флагом Украины.