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США не разрешат Украине свободно использовать оружие, которым оснастят F-16

WSJ: США введут ограничения на применение Украиной оружия, которым оснастят F-16

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Tomasz Stanczak/Agencja Gazeta/Reuters

США намерены ввести ограничения на использование Украиной оружия, которым будут оснащены истребители F-16. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, сославшись на неназванного американского чиновника.

По его словам, Вашингтон уже согласовал вооружение десятков истребителей F-16, которые планируется передать Киеву. Воздушные суда оснастят произведенными в США ракетами и иными видами «передового оружия».

«Американские власти ограничат использование Украиной предоставляемого США оружия для ударов по территории РФ», — говорится в публикации.

Источник издания уточнил, что Киев сможет бить по РФ установленным на истребителях F-16 оружием только в одном случае. Речь идет об ударах «в ответ на атаки с другой стороны границы».

28 июля газета The Washington Post опубликовала материал о том, что поставки истребителей F-16 на Украину не помогут ей кардинально изменить ситуацию на поле боя. Как отметили авторы статьи, вряд ли эти воздушные суда будут подлетать близко к линии соприкосновения в первое время пребывания в зоне конфликта. Из-за этого они не смогут по-настоящему «мешать» истребителям Вооруженных сил РФ выполнять поставленные задачи.

Ранее в США рассказали, когда украинские пилоты завершат обучение управлению истребителями F-16.

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