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В Пентагоне обеспокоены проблемами, с которыми F-16 столкнутся на фронте

Пентагон считает, что F-16 столкнутся с сильным сопротивлением средств ПВО и ПРО

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Vadim Ghirda/AP

Истребители F-16, поставленные западными странами украинским ВВС, столкнутся с сильным сопротивлением средств противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, передает ТАСС.

«Как я говорил ранее, это не станет внезапно решающим фактором, при котором они, ВСУ, получив F-16, обеспечат себе превосходство в воздухе. И дело тут не в том, что это Украина, а в том, насколько хороши интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые будут им противостоять», — заявил Хекер, выступая на мероприятии, организованном Институтом аэрокосмических исследований имени Митчелла.

По мнению Хекера, передача F-16 Украине должна пониматься, в первую очередь, как «культурный сдвиг» в сторону западной модели построения армии.

До этого стало известно, что США не разрешат Украине свободно использовать оружие, которым оснастят F-16. По данным The Wall Street Journal, ВСУ смогут бить по РФ установленным на истребителях оружием только в одном случае — «в ответ на атаки с другой стороны границы».

Ранее в США рассказали, когда украинские пилоты завершат обучение управлению истребителями F-16.

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