«Его смерть делает мир лучше»: как в Израиле, РФ и США отреагировали на убийство лидера ХАМАС Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при ракетном ударе по столице Ирана

Официально в Израиле не комментировали смерть главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании, но министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху завил, что «она делает мир лучше». По данным Al-Mayadeen, Хания погиб в результате прямого удара ракеты, которая была запущена не из Ирана. ХАМАС намерен ответить на атаку и обвиняет в ней Израиль. При этом канцелярия Биньямина Нетаньяху дала указание израильским министрам не высказываться по теме, пишут СМИ.

Министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху первым среди израильских высокопоставленных политиков отреагировал на убийство в Тегеране главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Он назвал авиаудар «правильным способом очистить мир от этой грязи», косвенно подтвердив причастность Израиля.

«Смерть Хании делает мир немного лучше», — написал Элияху в соцсети X.

Министр отметил, что больше не будет никаких мирных соглашений о капитуляции и никакой пощады «сынам смерти»:

«Железная рука, которая поразит их, — это та, которая принесет покой, комфорт и укрепит нашу способность жить в мире с теми, кто желает мира».

The Times of Israel утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил израильских чиновников молчать и не комментировать смерть Хании. О том, что канцелярия Нетаньяху дала указание израильским министрам не высказываться по теме, пишет и Jerusalem Post. Страна официально не комментировала происходящее.

В ХАМАС ответственность за убийство Хании возлагают на Израиль и США. Представитель движения утверждает, что оно согласовано с Вашингтоном, а также заявляет, что движение примет ответные меры.

Вице-президент Ирана Амир Хосейн Газизаде Хашеми согласился, что ХАМАС имеет право наказать исполнителей.

Реакция в мире

Россия

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов в беседе с РИА Новости назвал произошедшее политическим убийством:

«Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведет к дальнейшей эскалации напряженности». По мнению дипломата, смерть Хании крайне негативно отразится на переговорах по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.

Турция

Анкара осудила убийство Хании и призвала международное сообщество остановить Израиль, пока конфликт не расширился.

«Цель данной атаки — расширить войну в секторе Газа на весь регион. В случае, если международное сообщество не перейдет к действиям, чтобы остановить Израиль, наш регион столкнется с более масштабными конфликтами», — заявили в турецком МИД.

Иран

Представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что кровь лидера ХАМАС Исмаила Хании «никогда не будет пролита зря», а его мученичество «укрепит глубокую и нерушимую связь между Тегераном, Палестиной и сопротивлением». Высший совет национальной безопасности Ирана решил провести экстренное совещание, выяснила газета NYT.

США

В Белом доме авиаудар и его последствия комментировать не стали, но отметили, что в курсе случившегося. При этом глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции на Филиппинах подчеркнул, что Америка поможет защитить Израиль в случае нападения. По его словам, Вашингтон начал работать над снижением напряженности в регионе:

«Мы по-прежнему обеспокоены возможностью перерастания этого в полномасштабную драку. И я не считаю, что драка неизбежна».

Что известно о гибели лидера ХАМАС

Рано утром 31 июля агентство Mehr со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщило о смерти главы политбюро ХАМАС. Хания был убит в Тегеране прямым попаданием ракеты в дом, где он ночевал. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС в официальном сообщении объявил Ханию мучеником и обвинил в происходящем Израиль. По их данным, Тель-Авив выпустил ракету по резиденции чиновника. Как пишет Al-Mayadeen, ракету запустили не из Ирана, а из другой страны. В настоящий момент проводится расследование.

«Убийство Хании ракетой, запущенной из другой страны, означает агрессию против Ирана и требует решительного ответа», — подчеркнул источник Al-Mayadeen.

«Хезболла» опубликовала официальное заявление по поводу убийства Хании. В нем говорится, что незадолго до этого Израиль нанес удар по зданию в Бейруте, где находился главный военный командир группировки Фуад Шукр. Его смерть официально не подтверждена, так как проводится разбор завалов.

В апреле Хания сообщил об убийстве его троих детей и внуков в результате израильского удара в секторе Газа, за все время конфликта он потерял не менее 60 родственников:

«Я благодарю Аллаха за честь, которую он оказал мне, забрав троих моих детей и нескольких внуков», — заявил Хания Al Jazeera.

Исмаил Хания, которому, как утверждается, было 62 года, родился в лагере беженцев Шати в Газе. В 2017 году Хания возглавил политбюро ХАМАС.

Он находился под санкциями США, а в 2018 году американский Госдепартамент признал его террористом. В мае 2024 года прокурор Международного уголовного суда потребовал выдать ордеры на арест трех лидеров ХАМАС, включая Ханию.

В Израиле считают, что Хания — один из ключевых людей в переговорах об освобождении заложников и прекращении огня.