«Вероломный сионистский налет». В Тегеране убит глава ХАМАС Глава политбюро ХАМАС Хания погиб при ударе по его резиденции в Тегеране

В Тегеране в результате израильской операции погибли глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана.

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране рано утром в среду, сообщило иранское агентство Mehr. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция в Тегеране подверглась нападению израильских ВС.

«Выражаем соболезнования героическому народу Палестины и исламскому народу, а также бойцам Фронта сопротивления и благородной нации Ирана в связи с тем, что сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС Исмаила Хании. В результате этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть», — говорится в заявлении КСИР.

Причины и масштабы «этого инцидента» расследуются, результаты расследования будут объявлены позже.

ХАМАС также подтвердил гибель Хании.

Движение заявило, что Хания был убит в результате «вероломного сионистского налета на его резиденцию в Тегеране».

Это произошло в результате израильской операции после участия Хании в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он выразил уверенность, что конфликт ХАМАС с Израилем «закончится уничтожением» последнего. По словам Пезешкиана, иранский народ «всегда ненавидел преступления и агрессию сионистского режима» — Израиля. Он подчеркнул, что сопротивление палестинского народа против этих преступлений является поводом для гордости.

«И мы уверены, что эта борьба закончится окончательной победой народа Палестины и освобождением палестинской земли, а также уничтожением сионистского режима», — заявил президент Ирана на встрече с Ханией.

Израиль пока никак не прокомментировал гибель главы политбюро ХАМАС. В ЦАХАЛ заявили CNN, что «не комментируют сообщения в иностранных СМИ».

Хания занимал пост политического руководителя ХАМАС с 2017 года.

В апреле трое сыновей Хании погибли при ударе Израиля по сектору Газа.

Накануне в результате удара израильской армии по территории Ливана погиб высокопоставленный командир шиитского движения «Хезболла» Фуад Шукр. Его называли военным советником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и считали вторым по значимости руководителем движения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после 7 октября прошлого года, когда тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В начале июля Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между ХАМАС и Израилем о том, что действия ЦАХАЛ на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в обсуждении перемирия. Хания возложил ответственность за возможный срыв переговоров на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и его армию.