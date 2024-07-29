Молодые люди смотрят на разрушения в ливанской деревне Шебаа после израильского авиаудара, 2024 год

«Идут последние минуты». Третья мировая может начаться с Ливана Полковник Ходаренок: конфликт на Ближнем Востоке может разгореться между членами НАТО

Обстановка на Ближнем Востоке стала крайне взрывоопасной после требования Израиля отвести силы шиитского движения «Хезболла» из района южнее реки Литани. Масла в огонь подлило резкое заявление президента Турции Эрдогана, который допустил возможность ввода войск в Израиль. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, как может выглядеть конфликт между участниками и союзниками одного блока НАТО.

Война слов и резких заявлений

Резкое обострение обстановки было вызвано ракетным ударом по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек, в основном дети и подростки. Власти Израиля возложили ответственность за произошедшее на Бейрут и движение «Хезболла».

По этому поводу официальный представитель МИД Израиля Орен Марморштейн сделал следующее заявление: «Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну, которая окажется опустошительной для Ливана, — вынудить «Хезболлу» выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 1701.

Сейчас идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путем».

В войну слов и резких заявлений подключились президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Глава турецкой республики в связи с последними событиями заявил о готовности «войти» в Израиль, так же, как когда-то Анкара вошла в Ливию и Карабах.

В свою очередь, руководитель внешнеполитического ведомства еврейского государства сравнил Эрдогана с Саддамом Хусейном и напомнил турецкому лидеру, как сложилась судьба этого главы Ирака.

Война внутри НАТО

Вполне возможно, что после войны слов и заявлений на Ближнем Востоке вспыхнет настоящая война, причем война коалиционная. С одной стороны (на первом этапе) участниками вооруженного противостояния могут быть Израиль и Соединенные Штаты (Вашингтон непременно поддержит Израиль, в этом нет сомнений), с другой стороны – Турция, Иран и курируемые Тегераном прокси-группировки, а также Ливан.

Велика вероятность, что по мере развития событий в конфликт будут вовлечены и другие страны, и противостояние может легко разрастись до уровня мировой войны (причем с применением ядерного оружия со стороны Израиля, если возникнет экзистенциальная угроза существованию еврейского государства).

Некая пикантность ситуации заключается в том,

что с одной стороны в войне могут принимать участие государство – участник Североатлантического альянса – Соединенные Штаты и Израиль – основной союзник США вне НАТО с 1987 года (по сути дела, тоже член НАТО).

С другой стороны, в конфликт может быть вовлечена Турция – также важный член Североатлантического альянса. То есть гипотетически в схватке могут сойтись две страны НАТО. 5-я статья Устава НАТО в этом случае повисает в воздухе – возникает элементарный вопрос — на чьей стороне тогда выступать остальным членам альянса? Разделиться пятьдесят на пятьдесят?

Еще одна особенность возможного противостояния на Ближнем Востоке заключается в том, что Турция все же не граничит с Израилем. Чтобы сосредоточить на границе с еврейским государством ударные группировки вооруженных сил Анкары, Эрдогану надо каким-то образом решить «сирийский вопрос» (а это означает появление еще одного участника конфликта).

Части и соединения турецкой армии в настоящее время дислоцируются в северных районах Сирии. Но чтобы им дойти до границ Израиля, придется, как минимум, вступить в войну с сирийской армией и в том или ином варианте в противостояние с российским контингентом в этой стране. То есть участником ближневосточных событий может стать и Российская Федерация.

Американское оружие не стреляет по своим

Есть и еще один нюанс возможного вооруженного противостояния на Ближнем Востоке – гипотетические участники войны (США, Израиль, Турция) оснащены в основном американским оружием.

Все дело в том, что, к примеру, многофункциональные истребители F-16 ВВС Иордании не могут применить оружие по такому же истребителю ВВС Израиля. Так сделано предприятиями-изготовителями в США при поставках американского оружия за рубеж. А парк ВВС Турции – более 200 машин F-16. Каким образом будет организовано боевое применение этих истребителей против ВВС Израиля – большой вопрос.

Кроме того, только в ходе ведения боевых действий может выясниться, какие еще закладки сделали США в проданное ими оружие иностранным заказчикам. А эти закладки могут легко сделать любые образцы вооружения небоеспособными в нужный момент.

Скорее всего, война слов и заявлений со стороны Израиля и Турции вряд ли перейдет в Третью Мировую войну, тем более с применением ядерного оружия. Очередной конфликт высокой интенсивности (причем опять-таки мирового уровня) ни США, ни ЕС (на фоне специальной военной операции на Украине) могут и не потянуть.

Так что, скорее всего, в ближайшее время из Вашингтона на Ближний Восток в срочном порядке выедут «пожарные команды» политиков и военных с единственной целью – не допустить перерастания войны слов и заявлений в масштабную войну, да еще и коалиционного характера с возможностью выхода на уровень мировой.

Главная задача «успокоителей» – в худшем случае ограничить конфликт боевыми действиями на территории южного Ливана (третьей ливанской войны), поскольку «Хезболла» никуда из этого района не уйдет, несмотря на все грозные требования Иерусалима.

Зачем Турции НАТО

Резкие заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (и не только последние) вновь ставят вопрос о членстве Турции в НАТО, ибо порой действия Анкары радикально расходятся с общепринятыми политическими и военными установками альянса.

Как ранее писала «Газета.Ru», в этом плане интересен анализ геополитической ситуации, которая сейчас складывается на Ближнем и Среднем Востоке и в восточной части Средиземноморья.

Как бы это ни выглядело парадоксальным, но сегодня для Турции членство в НАТО не настолько жизненно необходимо, как это выглядело, к примеру, в годы Холодной войны.

Тогда Анкара действительно представляла собой передовой рубеж обороны НАТО на юго-восточном фланге альянса и, по мнению стратегов Запада, в те годы должна была служить непреодолимым препятствием на пути распространения коммунизма. Однако военно-политическая обстановка с тех времен радикально изменилась.

Турцию можно назвать региональным игроком номер один, и интересы Анкары сегодня находятся далеко не в сфере сдерживания распространения коммунизма или же парирования российской угрозы.

В настоящее время Североатлантический альянс не больно-то нуждается в столь своеобразном и своенравном государстве-участнике этого военного блока. Вполне возможно, что вопрос в таком разрезе уже обсуждается и в Брюсселе, и в Вашингтоне.

Наконец, вполне возможно, что грозные заявления Эрдогана преследуют (и в том числе) своей целью получение каких-либо преференций от США и коллективного Запада. В первую очередь, связанных с модернизацией турецкого арсенала.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).