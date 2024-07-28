«Хезболле» придется заплатить цену, которую до сих пор не платила». Израиль пообещал ответ на удар по Голанам В ответ на обстрел Голанских высот Израиль пообещал нанести удар по «Хезболле»

Израиль пообещал, что «Хезболла» заплатит высокую цену за обстрел футбольного поля на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек. По данным израильской экспертизы, на Голанах упала ракета иранского производства. «Хезболла» отрицает свою ответственность и называет причиной гибели мирных жителей падение израильской противоракеты.

В результате падения ракеты на футбольное поле в деревне на Голанских высотах в субботу погибли 12 человек, включая детей, заявили израильские власти. Они возложили вину на «Хезболлу» и пообещали наказать ливанскую группировку, которую поддерживает Иран. «Хезболла» отрицает ответственность за удар, ставший самым смертоносным в Израиле или на оккупированных территориях с начала операции в секторе Газа в октябре прошлого года.

«Хезболле» придется заплатить высокую цену, которую она до сих пор не платила», — заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Министр обороны Йоав Галант пообещал, что Израиль нанесет «сильный удар по врагу».

Уже в ночь на воскресенье ВВС Израиля совершили два авианалета на форпост «Хезболлы» в Южном Ливане. Как сообщил местный телеканал Al Jadeed, израильские самолеты атаковали огневые точки и склады с боеприпасами.

В письменном заявлении «Хезболлы» по поводу обстрела Голанских высот говорится:

«Исламское сопротивление не имеет абсолютно никакого отношения к инциденту и категорически отрицает все ложные обвинения в этом отношении».

Ранее «Хезболла» объявила о нескольких ракетных обстрелах израильских военных позиций.

США, возглавляющие дипломатические усилия по деэскалации на ливано-израильской границе, осудили случившееся. Поддержка Вашингтоном безопасности Израиля «непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок, включая ливанскую «Хезболлу». Соединенные Штаты «продолжат поддерживать усилия по прекращению этих ужасных атак», заявил представитель совета нацбезопасности США.

Иранская ракета или израильская противоракета

Запуск ракеты был произведен из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана, сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных. Представитель израильских ВС контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что по данным экспертизы, это была ракета иранского производства Falaq-1 .

«Хезболла» уведомила командование временных сил ООН в Ливане, что не обстреливала поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, куда упала ракета.

« Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты . Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», — цитирует телеканал Al Jazeera заявление «Хезболы».

Эскалация на границе

Конфликт на границе заставил десятки тысяч людей в Ливане и Израиле покинуть свои дома. Израильские удары убили около 350 бойцов «Хезболлы» в Ливане и более 100 мирных жителей, включая врачей, детей и журналистов. Израильские военные заявили после субботней атаки, что число погибших среди мирных жителей в результате нападений «Хезболлы» с октября возросло до 23 человек, включая по меньшей мере 17 солдат.

«Хезболла» — самая мощная из сети поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке, которые с октября вступили в борьбу в поддержку своего палестинского союзника ХАМАС.

Атака по футбольному полю последовала за израильским ударом по целям на территории Ливана, в результате которого в субботу погибли четыре боевика, по крайней мере один из которых принадлежал к «Хезболле». ВВС Израиля заявили, что их самолеты нанесли удар по военному зданию, принадлежащему «Хезболле». После этого из Ливана через границу было выпущено не менее 30 ракет.