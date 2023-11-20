ДРСМД больше не сдерживает США. Что известно о новой ракете PrSM

Компания Lockheed Martin отчиталась об успешном завершении производственных квалификационных летных испытаний ракеты PrSM. Работа проходила совместно с Сухопутными войсками США, для испытательных запусков использовали установки М142 HIMARS. В результате испытаний ракета Precision Strike Missile успешно поразила мишень.

Фактор ДРСМД

Разработка PrSM стартовала еще в 2017 году, цель заключается в создании высокоточной оперативно-тактической ракеты нового поколения с официальной изначально заявленной дальностью от 60 до 499 км для замены существующего семейства американских оперативно-тактических ракет Lockheed Martin MGM-140 ATACMS.

Сначала проект был ограничен положениями Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Вашингтоном и Москвой. Прекращение действия ДРСМД в августе 2019 года развязало руки США в вопросе создания ракеты, способной преодолевать расстояние свыше 500 км.

Что случилось с ДРСМД Речь идет о договоре между СССР, правопреемницей которого является Россия, и США, он вступил в силу 1 июня 1988 года. В соответствии с соглашением, стороны обязались уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.



Вашингтон с 2013 года начал систематически обвинять Москву в нарушении ДРСМД. Недовольство США было связано с российской ракетой с индексом 9М729, дальность которой якобы превышает установленный договором минимум. В свою очередь, Россия опровергала все подозрения США.



Ситуация вокруг соглашения ухудшилась в 2018 году, когда США объявили о выходе из договора. В качестве зеркального ответа Россия поступила также. Стороны пытались спасти ДРСМД, но переговоры не дали никаких результатов. В итоге договор перестал существовать 2 августа 2019 года.

В настоящее время известно, что фактическая дальность ракеты составит не менее 550 км, а по ряду источников реально достижение дальности в 700-750 км (хотя изначально PrSM была ракетой «малой» дальности в терминах договора РСМД).

А скорее всего, дальность стрельбы PrSM будет намного больше.

Сухопутные войска ВС США уже изучают потенциальные усовершенствования изделия, способные предоставить ракете PrSM радиус боевого применения, которую в американской пехоте называют «средними возможностями». Эта характеристика была определена как более 1600 км (1000 миль). То есть примерно в три раза больше, чем обладает ракета PrSM в настоящее время.

При этом в качестве средств дальнего огневого нападения у СВ США есть самоходная гаубица, разрабатываемую по программе ERCA (Extended Range Cannon Artillery — ствольная артиллерия повышенной дальности), и новое гиперзвуковое оружие дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).

«Оружие, меняющее все»

Открытию программы PrSM предшествовало стратегическое исследование Сухопутных войск США, в рамках которого военные задались вопросом об огневом поражении вероятного противника. По результатам проделанной работы был сделан вывод, что им нужна ракета средней дальности, чтобы заполнить пробел в радиусе боевого применения в 500-2000 км, и что подобное изделие требуется принять на вооружение в достаточно короткие сроки, как минимум, к 2023 году.

Как отмечал бригадный генерал США Джон Рафферти, разрабатываемая ракета должна поменять правила игры. Еще до увеличения дальности ракеты он называл ее «убийцей» российских средств ПВО, таких как С-400 «Триумф».

«Это оружие изменит все как на Европейском, так и на Тихоокеанском театрах военных действий», — подчеркивал Рафферти еще в декабре 2020 года.

PrSM разрабатывается США в рамках проекта LRPF (Long Range Precision Fires — «Высокоточная стрельба на большую дальность»). Программа предполагает создание первой в своем роде высокоскоростной ракеты дальнего действия наземного базирования, предназначенной для уничтожения командных пунктов и узлов связи вероятного противника, вертолетных площадок и группировок армейской авиации, позиций средств ПВО, нанесения поражения частям и соединениям неприятеля в районах оперативного предназначения.

Ее дальность полета должна быть как минимум в три раза больше, чем у систем, стоящих в настоящее время на вооружении армии США. Кроме того, разработчикам программы LRPF следует учесть, что вооруженные силы России располагают самой современной системой ПВО в мире и необходимо принять все меры, чтобы снизить уязвимость нового оружия от российских зенитных управляемых ракет.

Как США могут использовать PrSM

Ракета PrSM должна запускаться из стандартных пусковых установок американских ракетных систем М270А1 MLRS и М142 HIMARS. В отличие от ATACMS, на пусковой установке М270А1 MLRS должны размещаться четыре ракеты PrSM (вместо двух ATACMS), а на пусковой установке М142 HIMARS — две ракеты PrSM (вместо одной ATACMS).

Ракеты высокоточного удара типа PrSM в первую очередь предназначены для огневого воздействия по основным группировкам войск вероятного противника, его средствам ядерного нападения, ударов по авиации на передовых аэродромах, важнейшим объектам противовоздушной обороны (стартовым позициям зенитных ракетных систем (в первую очередь, ЗРС С-400 «Триумф») и радиоэлектронным средствам радиотехнических войск), пунктам управления. Одна из основных задач боевого применения ракет высокоточного удара типа PrSM — дезорганизация управления войсками и оружием противника.

Бороться с перспективными американскими ракетами смогут зенитные ракетные системы и комплексы, обладающие так называемым потенциалом нестратегической противоракетной обороны. К таковым относятся в первую очередь ЗРС С-400 «Триумф», С-300В4 («Антей-2500»), ЗРС С-350 «Витязь», ЗРК «Бук-М3».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).