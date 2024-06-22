«Очень напряженная ночь»: разрушена еще часть энергетики Украины

Ночью Россия атаковала все районы Украины, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в X.
«Это была очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши, поскольку массированный ракетный удар России дальнего радиуса действия охватил всю территорию Украины, включая приграничные с Польшей регионы», ― указало командование.
Из-за происходящего Польша рано утром поднимала в небо собственную и союзную авиацию. Жителей юго-восточной части страны предупредили о громких звуках из-за самолетов. Спустя пару часов командование доложило о завершении атаки. Польские и союзные истребители вернулись на базу.
Польская армия заявила, что Россия «интенсивно» использовала дальнюю авиацию, баллистические и крылатые ракеты, беспилотники. Удары наносились в том числе по Западной Украине. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в свою очередь указал, что Россия применила ракеты класса «Калибр». Их, якобы, впервые запустили из Азовского моря.
«Это является важным поворотным моментом, потому что, как видите, они [россияне] считают его более безопасной акваторией, чем Черное море... Но, пожалуй, забывают, что Азов от нас тоже довольно недалеко», ― пригрозил Плетенчук.
Что попало под удар
Минобороны России доложило, что провело «групповой удар высокоточным оружием» по энергетике Украины. Министерство уточнило, что поражает объекты, обеспечивающие энергией местные предприятия военно-промышленного комплекса. Массированная атака организована в ответ на попытки ВСУ повредить российские энергетические объекты.
Также на Украине ночью уничтожали склады с западными боеприпасами и дронами, в том числе водными.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», ― отчиталось Минобороны.
Украинские СМИ пишут, что российская армия повредила оборудование в Запорожской и Львовской областях.
«К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. Они доставлены в больницу», ― передало Минэнерго.
Из-за последствий атаки 22 июня по всей Украине начались раньше почасовые графики отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран ― это рекорд за последнее время.
Кроме энергетических целей под обстрел впервые попал Ивано-Франковский университет нефти и газа (один из ведущих вузов СССР в свое время). Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения, уточнили украинские спасатели.
Состояние украинской энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня признал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале июня предупреждал, что страну ждут годы вынужденной экономии электроэнергии.
«Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир», ― подчеркнул Шмыгаль.
До конфликта Украина была среди ведущих производителей электроэнергии в Европе. Теперь страна потеряла больше половины вырабатывающих мощностей. Россия проводит в этом направлении «шквал» успешных атак, оценивала газета Financial Times. Один из собеседников издания из числа украинских чиновников отмечал, что украинцы должны «подготовиться к жизни в холоде и темноте».
«Укрэнерго» ввело лимиты энергопотребления во всех регионах с 2 июня. Начались и экстренные отключения для промышленных и бытовых потребителей, так же повсеместно. «Причина ― тяжелая ситуация в энергосистеме», ― пояснила организация.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предостерегал, что в июле электричество в стране могут начать отключать по десять часов ежесуточно. Он пояснил, что ситуация станет только более критической, и посоветовал гражданам оставить надежды на уменьшение ограничений.