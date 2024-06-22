«Очень напряженная ночь»: разрушена еще часть энергетики Украины

Россия провела мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Удар был таким серьезным, что встревожилась соседняя Польша, на всякий случай экстренно поднявшая истребители. На Украине заявили, что Россия впервые запустила «Калибры» из Азовского моря. ВСУ намекнули, что могут атаковать в этой акватории.

Ночью Россия атаковала все районы Украины, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в X.

«Это была очень напряженная ночь для всей системы ПВО Польши, поскольку массированный ракетный удар России дальнего радиуса действия охватил всю территорию Украины, включая приграничные с Польшей регионы», ― указало командование.

Из-за происходящего Польша рано утром поднимала в небо собственную и союзную авиацию. Жителей юго-восточной части страны предупредили о громких звуках из-за самолетов. Спустя пару часов командование доложило о завершении атаки. Польские и союзные истребители вернулись на базу.

Польская армия заявила, что Россия «интенсивно» использовала дальнюю авиацию, баллистические и крылатые ракеты, беспилотники. Удары наносились в том числе по Западной Украине . Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в свою очередь указал, что Россия применила ракеты класса «Калибр». Их, якобы, впервые запустили из Азовского моря.

«Это является важным поворотным моментом, потому что, как видите, они [россияне] считают его более безопасной акваторией, чем Черное море... Но, пожалуй, забывают, что Азов от нас тоже довольно недалеко», ― пригрозил Плетенчук.

Что попало под удар

Минобороны России доложило, что провело «групповой удар высокоточным оружием» по энергетике Украины. Министерство уточнило, что поражает объекты, обеспечивающие энергией местные предприятия военно-промышленного комплекса. Массированная атака организована в ответ на попытки ВСУ повредить российские энергетические объекты.

Также на Украине ночью уничтожали склады с западными боеприпасами и дронами, в том числе водными.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», ― отчиталось Минобороны.

Украинские СМИ пишут, что российская армия повредила оборудование в Запорожской и Львовской областях.

«К сожалению, на одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. Они доставлены в больницу», ― передало Минэнерго.

Из-за последствий атаки 22 июня по всей Украине начались раньше почасовые графики отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран ― это рекорд за последнее время.

Кроме энергетических целей под обстрел впервые попал Ивано-Франковский университет нефти и газа (один из ведущих вузов СССР в свое время). Один из учебных корпусов частично разрушен, другие получили повреждения, уточнили украинские спасатели.

Состояние украинской энергетики

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня признал, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в начале июня предупреждал, что страну ждут годы вынужденной экономии электроэнергии.

«Наша цель — экономить на всех уровнях: от крупных предприятий до отдельных домов и квартир», ― подчеркнул Шмыгаль.

До конфликта Украина была среди ведущих производителей электроэнергии в Европе. Теперь страна потеряла больше половины вырабатывающих мощностей. Россия проводит в этом направлении «шквал» успешных атак, оценивала газета Financial Times. Один из собеседников издания из числа украинских чиновников отмечал, что украинцы должны «подготовиться к жизни в холоде и темноте».

«Укрэнерго» ввело лимиты энергопотребления во всех регионах с 2 июня. Начались и экстренные отключения для промышленных и бытовых потребителей, так же повсеместно. «Причина ― тяжелая ситуация в энергосистеме», ― пояснила организация.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко предостерегал, что в июле электричество в стране могут начать отключать по десять часов ежесуточно. Он пояснил, что ситуация станет только более критической, и посоветовал гражданам оставить надежды на уменьшение ограничений.