«Око за око»: Израиль ударил по Ирану, но не признает этого ABC News: Израиль нанес ответный удар по Ирану, на базе ВВС в Исфахане взрывы

Ночью 19 апреля американские СМИ сообщили, что Израиль нанес ракетный удар по Ирану. Иранские информагентства заявили о работе ПВО в нескольких провинциях страны. По данным военных, в небе над Исфаханом было сбито три воздушных цели. При этом иранские чиновники говорят, что Израиль не использовал ракеты, а сбитые объекты оказались беспилотниками. Их целью, как пишет NYT, была база «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным The Jerusalem Post, Израиль не будет официально брать ответственность за атаку «по стратегическим соображениям».

Израиль ночью 19 апреля нанес удар по территории Ирана. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

По данным Reuters, из-за атаки власти Ирана приостанавливали полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран. Иранское агентство Fars сообщило о взрыве в городе Кехджаваристан. Он расположен неподалеку от аэропорта Исфахана и 8-й базы «Шекари» ВВС армии Ирана. По данным агентства IRIB, в некоторых провинциях страны, в том числе в Исфахане, сработала система ПВО.

«Громкий звук, услышанный в ряде регионов страны, был вызван активацией системы ПВО для борьбы с несколькими небольшими неизвестными беспилотниками», — говорилось в сообщении.

Позже представитель иранского космического агентства Хоссейн Далирян подтвердил Al-Mayadeen, что средства ПВО перехватили три цели в небе над Исфаханом. Разрушений на земле зафиксировано не было, сообщило агентство ISNA.

По данным Tasnim, обстановка в Исфахане на фоне сообщений о работе сил ПВО оставалась спокойной, а ущерб ядерным объектам города нанесен не был. Эту информацию позже подтвердили в МАГАТЭ.

«Ограниченный» удар

Примечательно, что израильские военные нанесли удар в день рождения аятоллы Али Хаменеи — иранского духовного лидера. Агентство Bloomberg сообщило, что Израиль заранее уведомил США о намерении в течение 24-48 часов нанести удар по Ирану. При этом CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника написал, что Штаты не одобряли ответ Израиля на атаку 13 апреля.

Fox News, ссылаясь на источники, охарактеризовал удар как «ограниченный». По данным телеканала, США не принимали в нем участие.

Несмотря на то, что американские СМИ изначально писали о «ракетном ударе», иранский чиновник подтвердил Reuters, что Израиль в ходе атаки не использовал ракеты, а звуки взрывов были следствием работы ПВО.

По данным The New York Times, целью удара была база ВВС Ирана рядом с городом Исфахан. Иранские официальные лица заявили, что атака осуществлялась с помощью небольших дронов. Возможно, БПЛА были запущены с территории самого Ирана.

Газета Yedioth Ahronoth также сообщила, что целью атаки был «объект или объекты ВВС иранского Корпуса стражей исламской революции». При этом, как утверждает издание, удар был нанесен таким образом, чтобы в Тегеране его могли «стерпеть» и воздержаться от новых раундов эскалации.

В материале Yedioth Ahronoth также говорится, что Иран, судя по всему, и правда считает инцидент исчерпанным. На это якобы указывает то, что иранские СМИ не педалируют ситуацию, а наоборот, пишут об отсутствии ущерба.

«Око за око»

По данным телеканала CNN, израильские военные не стали высказываться о взрывах в Иране, заявив, что у них «пока нет комментариев по этой теме». Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники пишет, что Израиль по стратегическим причинам официально не возьмет на себя ответственность за ночную атаку на исламскую республику.

«Око за око, зуб за зуб. Израиль нанес ответный удар так, как атаковали его», — заявил один из собеседников издания.

Источники газеты также отмечают, что Тегеран объяснил произошедшее «взрывом на заводе», так как хочет избежать эскалации. При этом неясно, почему Пентагон заявил американским СМИ о причастности Израиля к атаке, так как молчание США могло бы «сохранить достоинство Ирана».