«Позорное бездействие СБ ООН». Россия раскрыла причину атаки Ирана на Израиль

Постпред РФ при ООН охарактеризовал заседание Совбеза как пример двойных стандартов, отметив, что Запад осудил действия Тегерана, в то время как атаку со стороны Израиля проигнорировал. Москва поддерживает призывы к соблюдению сдержанности сторон, подчеркнул он.

Атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось «в вакууме». Шаги Ирана стали ответом позорному бездействию СБ ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — сказал он.

Небензя добавил, что Россия ранее призывала коллег из Совета Безопасности ООН осудить израильскую атаку на консульство Ирана в Дамаске, но западные страны не приняли эту позицию, и теперь виден результат такого решения.

Постпред РФ подчеркнул, что Россия призывает обе стороны к сдержанности из-за возможности расширения конфликта до регионального противостояния.

Новые меры против Ирана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе срочного заседания Совета Безопасности 14 апреля выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации на Ближнем Востоке и призвал к снижению напряженности после атаки Ирана на Израиль. По его словам, регион находится на грани кризиса, а его народ стоит перед реальной угрозой разрушительного конфликта.

Генсек ООН также подчеркнул важность запрета применения силы против любого государства. Он напомнил о неприкосновенности дипломатических учреждений и осудил удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

В свою очередь США заявили о намерении в ближайшее время изучить возможность введения дополнительных мер для привлечения Ирана к ответственности в ООН за удар по Израилю. Соответствующее заявление сделал заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

«Совет Безопасности должен немедленно и безоговорочно осудить агрессивные действия Ирана и призвать Иран, его партнеров и посредников прекратить свои нападения», — сказал он во время заседания.

Дипломат добавил, что США «поддерживают Израиль в осуществлении его неотъемлемого права на самозащиту».

В ночь на 14 апреля силы Ирана атаковали Израиль. Акция стала ответом на авиаудар по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В Тегеране заявляют о полной реализации всех целей своего массированного удара, которыми были только военные объекты. По предварительным оценкам, атака включала от 150 до 500 БПЛА и от 30 до 150 ракет. В Израиле заявляют, что сбили 99% выпущенных снарядов и дронов. Сами удары израильская сторона фиксировала из Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана.

Действия Ирана вызвали осуждение со стороны стран Запада и активное обсуждение возможных последствий для региона в СМИ. До атаки власти Израиля открыто обещали дать прямой ответ на любое нападение. По информации The New York Times, возможные меры будут приняты в течение 48 часов, несмотря на предупреждение Ирана.