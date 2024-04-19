Стало известно о негативных последствиях для Байдена из-за удара Израиля по Ирану

Удар Израиля по иранскому городу Исфахан негативно скажется на репутации действующего президента США Джо Байдена, который в течение нескольких дней призывал еврейское государство не принимать мер в ответ на нападение Тегерана в ночь на 14 апреля. Об этом пишет Sky News.

Как следует из текста, Байден несколько дней назад «решительно дал Израилю сигнал не принимать ответных мер». Подобные сообщения были обнародованы также Белым домом и Госдепом США, отмечается в материале.

«Послание Вашингтона израильскому правительству заключалось в том, что впечатляющий провал иранской атаки [в ночь на 14 апреля] в сочетании с дипломатическим шагом, когда иорданцы и саудовцы защищали Израиль, был победой», — отмечается в материале.

Однако вскоре стало ясно, что в этом вопросе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не собирается уступать ни Вашингтону, ни Лондону, ни кому-либо еще, следует из текста. Израиль игнорирует США уже несколько месяцев, подчеркивает Sky News.

«Ночные события плохо скажутся на президенте Байдене», — говорится в тексте. Также отмечается, что появилось немало тех «кто усомнился в мудрости дипломатической директивы» президента США.

СМИ США сообщали, в ночь на 19 апреля Израиль нанес «ограниченный» ответный удар по объектам на территории Ирана. Взрывы произошли в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB сообщало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали против беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.

Удар произошел спустя почти неделю после того, как вечером 13 апреля иранские военные запустили десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

Ранее в Израиле одним словом прокомментировали ответную атаку на Иран.