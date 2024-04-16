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«Вырвать у России ядерное жало». Почему США заговорили о возврате к исполнению ДСНВ Полковник Ходаренок: инициативы США о возврате к ДНСВ нужно оставить без ответа

В США заявили о желании и готовности отменить свои контрмеры и вернуться к полному соблюдению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3), если и когда Россия также вернется к соблюдению своих обязательств в рамках данного договора. Почему такие предложения прозвучали именно сейчас и какие цели преследует Вашингтон, говоря о соглашении по контролю над вооружениями, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Кому выгоден контроль за вооружениями?

Государственный департамент США опубликовал доклад о соблюдении странами соглашений по контролю над вооружениями, в котором назвал условия отказа от контрмер, принятых по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических и наступательных вооружений. В ведомстве подчеркнули, что это произойдет, если Россия вернется к соблюдению всех своих обязательств в рамках ДСНВ.

Для начала вкратце напомним историю некоторых соглашений в сфере сокращения и контроля за вооружениями. По большому счету, они не принесли нашей стране в течение последних десятилетий ничего, кроме вреда, причем вреда долговременного.

В этом плане достаточно вспомнить только ДРСМД — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

В итоге наша страна лишилась крайне нужных типов и образцов вооружения и военной техники. И возникают вполне естественные вопросы — а что в результате после прошедших сорока лет стало лучше? Где и что укрепилось? Усилилась ли безопасность нашего государства? На все эти вопросы ответ может быть только отрицательный. А крайне нужных ракет для обороноспособности страны не стало.

К слову говоря, ракеты средней и меньшей дальности не так критичны для США, отделенных от остального мира двумя океанами. А вот для обеспечения национальной безопасности России это крайне важный тип оружия. Опять-таки, все соседние с Россией государства обладают ракетами средней и меньшей дальности — Северная Корея, Китай, Индия, Пакистан, Иран. И не изъявляют ни малейшей готовности вступить в какие-либо переговоры по этому классу вооружений.

А наша страна на исходе 1980-х годов уничтожила 1846 ракетных комплексов, в три раза больше, чем США по ДРСМД. И ведь ликвидировал свою технику Советский Союз (под влиянием США) самым варварским способом — в основном методом подрыва.

Вслед за ДРСМД последовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в июле 1991 года. Согласно СНВ-1, у нас вновь взрывали, резали, уничтожали свою технику (овеществленный труд советского народа, между прочим), заливали стартовые позиции и шахтные пусковые установки баллистических ракет железобетоном. И что в итоге? Где положительный результат по прошествии более 30 лет?

Да опять, по большому счету, в сухом остатке разве что ноль. А в США, в частности, в то же время свои ядерные боеголовки и вторые ступени ракет не утилизировали, а складировали, за счет чего и был создан так называемый «возвратный потенциал».

Слава Богу, в свое время у нас хватило ума не ратифицировать крайне ущербный для национальной безопасности нашей страны СНВ-2. До недавнего времени действовал СНВ-3. Он был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предполагало сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Но 21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию заявил о приостановке участия России в договоре из-за враждебного курса Соединенных Штатов и участия западных стран в конфликте на Украине.

В свою очередь, МИД России указывал, что Москва готова возобновить диалог по ДСНВ только в том случае, если США откажутся от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение.

Помимо всего прочего напомним, что только за последнее время Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договоров по ПРО, РСМД и открытому небу. Теперь нам предлагается вернуться к ДСНВ.

Почему именно сейчас заговорили о СНВ-3?

В марте 2024 года постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о готовности к переговорам по контролю над вооружениями. США готовы вести с Россией и Китаем двусторонние переговоры по контролю над вооружениями прямо сейчас и без предварительных условий. По ее словам, Москве и Пекину нужно лишь ответить согласием. В Вашингтоне считают, что возглавить этот процесс сокращения должны обладатели крупнейших ядерных арсеналов — Соединенные Штаты и Российская Федерация.

А вот это более чем спорное предложение. К примеру, в годы существования СССР в ходе изучения общественных наук один из самых популярных вопросов на соответствующих экзаменах был – «Что в настоящее время является основным содержанием современной эпохи?». И правильный ответ был таким — «Основным содержанием современной эпохи является противоборство между капитализмом и социализмом, а лидерами соответствующих общественно-экономических формаций являются США и СССР».

Сегодня соревнование между США и СССР далеко не является основным содержанием современной эпохи. И возглавлять процесс сокращения ядерных вооружений отнюдь не должна Российская Федерация. Помимо нашей страны, членами ядерного клуба в настоящее время являются и много других государств – КНДР, Китай, Индия, Пакистан, Великобритания, Франция, Соединенные Штаты и Израиль.

Казалось бы, всем этим странам надо сесть за круглый стол и отработать соответствующий документ. Россия же может подключиться к этому процессу и в последнюю очередь (то, что у Москвы достаточно крупный ядерный арсенал, роли в этом плане не играет). Однако высказанное в самых дипломатических тонах предложение подключиться к подобному процессу, к примеру, Китаю, вызывает достаточно резкое неприятие в Пекине. Не демонстрируют подобных желаний и другие члены ядерного клуба. Поэтому нет абсолютно никакой необходимости и России быть здесь впереди планеты всей.

А нажим Вашингтона на Москву в плане возглавить процесс сокращения ядерных вооружений может свидетельствовать только об одном — императивном желании США вырвать у России ядерное жало.

А ответ на вопрос, почему в Вашингтоне озаботились этой проблемой именно в последнее время, скорее всего, заключается в следующем – у Москвы появляются новые типы вооружений (к примеру, гиперзвук), сравнимых по своему разрушительному воздействию на гипотетических противников с ядерными боеприпасами.

Поэтому возможная линия поведения нашей страны в связи с предложениями Вашингтона по сокращению стратегических наступательных вооружений может выглядеть следующим образом — инициативы США оставить без ответа и ни к каким переговорам и консультациям в области ДСНВ не приступать.

Вопрос в связи с ДСНВ можно сегодня ставить только в такой плоскости: утром со стороны коллективного Запада снятие всех ранее наложенных санкций, отказ США и их союзников от враждебного курса и желания нанести России стратегическое поражение, в обед – начало консультаций по ДСНВ.

И никакого другого варианта. Если нет — то для начала возобновление подземных ядерных испытаний, а в продолжение темы — проведение летно-тактических учений Дальней авиации ВКС РФ с воздушными ядерными взрывами на полигоне Новая Земля.

И в заключении несколько слов относительно заявления Государственного департамента США о том, что Вашингтон продолжает заблаговременно уведомлять Москву о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет, запущенных с подводных лодок (БРПЛ). Тут надо заметить, что с обеих сторон этот процесс будет продолжаться в любом случае, вне зависимости от дебатов по ДСНВ.

Дело в том, что и Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) России, и Система предупреждения о ракетно-ядерном ударе США (СПРЯУ) без подобных уведомлений могут принять даже одиночный пуск МБР и БРПЛ за начало массированного ракетно-ядерного удара и выдать соответствующий сигнал первым лицам обоих государств «ракетная атака» со всеми вытекающими последствиями. Так что заблаговременные уведомления Вашингтона о запуске своих изделий отнюдь не жест доброй воли и какой-либо знак добрососедства.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).