«Ничего, кроме долговременного вреда»: почему Россия вышла из ДОВСЕ

Россия в 00:00 часов 7 ноября 2023 года окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Что это был за договор и почему он оказался совершенно невыгоден России, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Также силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств-участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

Подписание ДОВСЕ состоялось 19 ноября 1990 года в Париже. Договор заключили полномочные представители 16 государств-участников НАТО и шесть государств-участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года.

«Как такое можно было подписывать?»

Участники договорились ограничить количество боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Для каждой страны были прописаны свои квоты по каждой категории вооружений.

С момента подписания этот договор был крайне невыгодным и ущербным для Советского Союза.

Во многом это объяснялось даже не столько неустанной борьбой за мир во всем мире, которую тогда осуществлял Михаил Горбачев, а тем, что в работе надо проектом документа со стороны СССР принимали участие далеко не специалисты по оперативно-стратегическим вопросам, а разного рода конъюнктурщики и откровенно случайные люди.

В этом плане стоит напомнить, что командировки в Париж в годы существования Советского Союза рассматривались зачастую не как служебные и деловые поездки, а как разновидность поощрения.

Поэтому для согласования и отработки формулировок и статей ДОВСЕ в столицу Франции на излете существования СССР посылались далеко не специалисты, а представители политических органов, секретари партийных организаций, лица, тем или иным образом приближенные к руководящему составу и пр.

В результате на выходе получился такой документ, что когда с ним в окончательном виде ознакомились специалисты Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР, то последние пришли в откровенный ужас – как такое вообще можно было подписывать.

Менее чем через год после подписания ДОВСЕ развалился Советский Союз, еще раньше прекратил свое существование Варшавский договор, и какого бы то ни было смысла в существовании этого документа окончательно не стало.

Попытки обновить ДОВСЕ

Попытки привести этот Договор хоть к какому-нибудь здравому смыслу предпринимались неоднократно. К таковым относятся Будапештское и Ташкентское соглашения, Фланговый документ. Но по большому счету, радикально существа ДОВСЕ они не меняли.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный (так называемый адаптированный) вариант ДОВСЕ с учетом свершившихся геополитических реалий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

На его основе предполагалось осуществить переход от блоковой структуры Договора к национальным и территориальным уровням вооружений и техники для каждого государства-участника. Однако соглашение об адаптации ДОВСЕ не было ратифицировано ни одной из стран НАТО, и так и не вступило в силу. Следует отметить, что и в варианте «лайт» ДОВСЕ опять-таки был ущербен и невыгоден для нашей страны.

«В сухом остатке разве что ноль»

Помимо полного для нас разного рода изъянов ДОВСЕ, и остальные соглашения в сфере сокращения и контроля за вооружениями не принесли нашей стране в течение последних десятилетий ничего, кроме вреда, причем вреда долговременного.

В этом плане достаточно вспомнить только ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) — договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

В итоге наша страна лишилась крайне нужных типов и образцов вооружения и военной техники. И возникают вполне естественные вопросы – а что в результате стало лучше? Где и что укрепилось? Усилилась ли безопасность? А крайне нужных ракет для обороноспособности страны не стало.

Ведь в те времена СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, в три раза больше, чем США. И ведь ликвидировал свою технику Советский Союз (под влиянием США) самым варварским способом – в основном методом подрыва.

Вслед за ДРСМД последовал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанный в июле 1991 года. Согласно СНВ-1, у нас вновь взрывали, резали, уничтожали свою технику (овеществленный труд советского народа, между прочим), заливали стартовые позиции и шахтные пусковые установки баллистических ракет железобетоном. И что в итоге? Где положительный результат?

Да опять, по большому счету, в сухом остатке разве что ноль. А в США, в частности, в то же время свои ядерные боеголовки и вторые ступени ракет не утилизировали, а складировали, за счет чего и был создан так называемый «возвратный потенциал».

И хорошо, что в те времена дело не дошло до выполнения положений СНВ-2. По этому договору, в частности, предполагалась замена разделяющихся головных частей российских межконтинентальных баллистических ракет моноблочными боевыми частями, что нанесло бы обороноспособности страны огромный ущерб.

Что в итоге?

Российский МИД утверждает, что в настоящее время никакие договоренности с государствами НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны, потому что они «показали свою недоговороспособность». Подобную тему – сокращения и контроль над вооружениями — в целом надо прикрыть на ближайшие несколько десятилетий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).