«Злой режим будет наказан»: Иран угрожает ответить на удар Израиля по своему консульству в Дамаске Президент Ирана Раиси пообещал ответить на удар Израиля по консульству в Дамаске

Израиль нанес удар по дипломатическому кварталу в сирийском Дамаске. В результате здание консульства Ирана было полностью разрушено, как минимум 11 человек погибли, в том числе генералы элитных частей ВС исламской республики. Тегеран угрожает отомстить и обещает, что Израиль «пожалеет об этом преступлении». В Кремле призвали не спешить с выводами по поводу произошедшего.

Удар по дипкварталу

Около 17:00 1 апреля Израиль ударил по дипломатическому кварталу в Дамаске, где находится комплекс зданий посольства Ирана, сообщило сирийское агентство SANA. Израильские силы атаковали со стороны Голан.

По словам посла исламской республики в Сирии Хосейна Акбари, они направили на консульство шесть ракет с помощью истребителей F-35. Сирийские средства ПВО частично сбили боеприпасы, однако некоторые попали в здание. Оно полностью разрушено. Сейчас на месте ведутся работы по разбору завалов и поиску останков.

Как передало агентство ISNA, точное число жертв устанавливается. По последним данным, от удара погибли одиннадцать человек, в том числе двое генералов КСИР (Корпуса стражей исламской революции, элитных частей ВС Ирана), Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, и пятеро офицеров — военных советников — Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани. Во время удара внутри консульства также находился Акбари, он и его семья не пострадали.

Также уточняется, что одна из ракет попала в виллу, где обычно проводятся встречи с ливанскими и палестинскими организациями.

Реакция Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что власти оставляют за собой право принять ответные меры и «наказать агрессора». Глава внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян во время разговора по телефону со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом назвал случившееся «нарушением всех международных обязательств и конвенций» и потребовал от международного сообщества жесткой реакции на «подобные преступные действия».

Президент Ирана Эбрахим Раиси провел заседание Высшего совета национальной безопасности исламской республики. Он пообещал, что «это трусливое преступление не останется без ответа»:

«Сионистский режим из-за своих неоднократных неудач и поражений <…> использует слепой террор, но он должен знать, что никогда не достигнет своих злосчастных целей с помощью таких бесчеловечных действий».

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи тоже сказал, что Израиль пожалеет о случившемся, сообщило агентство IRNA.

«Злой режим будет наказан руками наших храбрецов. Мы заставим их (Израиль. — «Газета.Ru») пожалеть об этом преступлении и подобных ему», — сказал Хаменеи.

В Тегеране на площади Палестины иранцы устроили массовый протест. Они вышли на демонстрации с лозунгами «Смерть Америке» и «Смерть Израилю». Сотни людей потребовали от властей немедленно ответить Израилю, они также поддержали палестинский народ.

Молчание Израиля и причастность США

Во время брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отказался комментировать удар по посольству. В своей речи он отметил, что иранский летательный аппарат в ночь с 31 марта на 1 апреля вторгся в израильское воздушное пространство и упал на военную базу в городе Эйлат.

При этом портал Ynet сообщил, что израильские власти усилили меры безопасности в посольствах и дипмиссиях страны по всему миру.

В Иране допустили причастность США к произошедшему. Однако телеканал NBC News выяснил, что администрация Джо Байдена связалась с иранскими коллегами и сообщила, что не знала о готовящемся нападении и не принимала в нем участия.

«Непредсказуемые последствия»

Россия осудила удар и запросила экстренное заседание ООН. Венесуэла, Ирак, Катар, ОАЭ, Оман, Пакистан, Сирия, Индонезия также не поддержали действия Израиля. Палестинское радикальное движение ХАМАС и ливанская партия «Хезболла» объявили о солидарности с Ираном.

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга призвал, не спешить делать выводы по поводу инцидента . При этом, по его словам, «в любом случае нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии».

Посольство РФ в Иране не исключило, что произошедшее может «спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, чреватую непредсказуемыми последствиями».