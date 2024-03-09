«Если немыслимое произойдет». Как США готовились к ядерному удару России по Украине CNN: США готовились к удару России по Украине ядерным оружием с конца 2022 года

В конце 2022 года Вашингтон начал готовиться к возможному ядерному удару России по Украине, сообщает CNN. В президентской администрации сообщили телеканалу, что беспокойства были основаны на полученной разведкой информации. С лета по осень 2022 года Совет нацбезопасности США проводил совещания для разработки плана действий. Американское руководство связывалось по поводу своих опасений с Нью-Дели, Пекином и даже с Москвой. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Возможный ядерный удар

США в конце 2022 года начали подготовку к потенциальному удару Вооруженных сил РФ тактическим ядерным оружием по целям на территории Украины либо к применению ядерных зарядов на поле боя, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на информацию, полученную от двух высокопоставленных источников из администрации президента Джо Байдена.

По словам собеседников телеканала, решение о подготовке приняли после проведения анализа обстановки вокруг ситуации на Украине. В том числе на это повлияли полученные разведывательные данные. Один из источников подчеркнул, что эти данные не были просто гипотетическими, они основывались на конкретной информации.

«Мы должны были спланировать все так, чтобы оказаться в наилучшем положении на случай, если это немыслимое событие действительно произойдет», — заявил собеседник телеканала.

Отмечается, что составить план для наилучшей реакции на появление признаков подготовки к атаке и сам удар должны были сотрудники Совета национальной безопасности США. В ведомстве с конца лета и до осени 2022 года провели ряд заседаний для разработки таких планов.

Делились опасениями

По данным CNN, американское руководство в том числе связывалось с представителями власти Индии и Китая и передавало им свои опасения по поводу предполагаемых действий российской стороны.

Журналисты сообщают, что своими опасениями Вашингтон даже делился с Москвой. Государственный секретарь США Энтони Блинкен «напрямую» уведомил главу МИД России Сергея Лаврова о наличии соответствующих разведданных.

Также глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли переговорил по телефону с главой Генерального штаба Валерием Герасимовым. Кроме того, якобы директор ЦРУ Билл Бернс специально поехал для беседы по этому вопросу с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Турцию.

Повод для ядерного удара

Как сообщил один из собеседников CNN, Россия могла бы ударить ядерным зарядом по Украине при двух условиях: попадании российских войск в окружение или потере занятых российской армией территорий.

Также власти США забили тревогу на фоне заявления Минобороны России о подготовке Украиной так называемой «грязной бомбы» осенью 2022 года. По мнению источника CNN, сообщения такого характера Москва могла использовать «либо как предлог для того, чтобы сделать что-то безумное, либо как прикрытие для чего-то, что они сами хотели сделать».

В то же время, по словам источника телеканала, после 2022 года в США ни разу не фиксировали признаков того, что Россия предпринимает какие-либо шаги в сторону применения ядерного оружия. При этом он отметил, что Вашингтону было бы довольно трудно отследить переброску тактического ядерного оружия.

Разговоры о ядерной угрозе

25 сентября 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал о «катастрофических последствиях» для России в случае применения ею ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин 27 октября того же года заявил, что ядерный удар по Украине не нужен. В этом, по его словам, нет смысла — ни военного, ни политического. Затем в декабре российский лидер отметил, что угроза ядерной войны нарастает, но Москва не намерена применять оружие массового поражения первой.

Председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер 18 февраля 2024 года заявил о подготовке плана ответа на угрозу нацбезопасности США, которая якобы исходит от России в космосе. За несколько дней до этого два источника ABC News, связанные с конгрессом, заявили, что Россия хочет разместить ядерное оружие на орбите. По их словам, речь идет о том, чтобы применить оружие против спутников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта заявил, что начало ядерной войны будет последним средством, на которое Россия пойдет только в случае угрозы своему существованию.