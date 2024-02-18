В конгрессе готовят ответ на угрозу от России в космосе, чтобы предотвратить международный кризис В США работают над ответом на возможную угрозу от России в космосе

Вашингтон готовит план ответа на опасность, которая может исходить от Москвы в космосе, заявил американский конгрессмен Майк Тернер. По его словам, речь идет об «очень серьезной угрозе». По мнению экспертов, американцы могли принять за противоспутниковое оружие разрабатываемый Россией ядерный буксир «Зевс».

Предотвратить международный кризис

В США начали работать на планом ответа на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от России. Об этом заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер (республиканец от штата Огайо) в программе «Встреча с прессой» на американском канале NBC News.

«Мы встретились с [советником по национальной безопасности] Джейком Салливаном, и он начал излагать план, который, как мы надеемся, станет ответом. Нам необходимо убедиться, что мы предотвратим то, что может привести к международному кризису», — сообщил конгрессмен.

При этом он не подтвердил и не опроверг слухи о связи этой угрозы с ядерным оружием. По его словам, все заинтересованные стороны в США договорились использовать формулировку «очень серьезная угроза».

«Этого еще не произошло»

14 февраля два источника ABC News, связанные с конгрессом, заявили, что Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе. По их словам, речь идет о том, чтобы применить его против спутников. Аналитики Reuters предположили, что космическое оружие якобы разрабатываемое РФ, скорее всего, представляет собой устройство, которое требует применения ядерной энергии для атак на спутники, а не ядерную боеголовку.

В тот же день Тернер оповестил о планах провести брифинг в конгрессе в связи с новыми полученными данными о «серьезной угрозе национальной безопасности», не уточнив источник опасности. На следующий день координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби раскрыл данные, согласно которым угроза связана с разрабатываемой российской стороной программой по размещению в космосе противоспутникового оружия. Джо Байден 16 февраля со ссылкой на данные американских спецслужб заверил, что Москва еще не разместила противоспутниковое оружие в космосе.

«Мы обнаружили потенциал, позволяющий осуществить вывод в космос системы, которая теоретически была бы способна заниматься чем-то, что наносит урон спутникам. Этого еще не произошло. И мое ожидание, моя надежда заключается в том, что и не произойдет», — сказал Байден.

Байден поручил своей администрации организовать контакт с Росcией. 15 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о планах России по размещению ядерного оружия в космосе уловкой Вашингтона для подталкивания конгрессменов к голосованию по законопроекту о выделении денег на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. В российском МИДе действия Вашингтона сочли «злонамеренным сочинительством».

Недопонимание или умышленное искажение

Научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, сооснователь проекта о международной безопасности «Ватфора» Дмитрий Стефанович предположил, что американцы, вероятно, принимают за угрозу размещения ядерного оружия в космосе космическую энергетическую установку «ядерный буксир» , он же транспортно-энергетический модуль, который еще называют «Зевс».

В 2021 году про возможное военное назначение этого не боевого ядерного оборудования сообщало агентство РИА Новости со ссылкой на материалы КБ «Арсенал». Говорилось о возможном применении установки для вывода из строя спутников противников при помощи «удара» лазером , который излучает электромагнитный импульс (ударная волна, как от взрыва ядерной бомбы, в космосе появиться не может).

По мнению Стефановича, в Вашингтоне могли неправильно понять либо намеренно исказить разведывательные данные своих спецслужб.

«Конечно, ядерный взрыв — довольно эффективное средство по выводу из строя спутников, но, мне кажется, сейчас речь в первую очередь идет о ядерной энергетике для космических аппаратов, возможно, военного назначения », — высказался эксперт.

В 1967 году в Вашингтоне, Лондоне и Москве подписали Договор о космосе, в котором договорились не размещать за пределами планеты Земля оружие массового уничтожения. Этот документ лежит в основе международного космического права. В нем участвуют 114 стран, в том числе и РФ.