«Они это заслужили»: Франция передаст Украине дальнобойные ракеты Президент Франции Макрон призвал не дать России победить в конфликте на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад не может позволить России победить в украинском конфликте. Поэтому его страна передаст Украине очередную партию ракет SCALP. Пробную партию этих дальнобойных ракет Париж отправил еще в августе 2023-го. С тех пор ВСУ несколько раз применяли SCALP для ударов по Крыму. Оппозиция Германии также хочет отправить на Украину ракеты дальнего действия, однако против выступает канцлер ФРГ Олаф Шольц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале посетит Киев, чтобы обсудить поставки Украине нового вооружения и подписать соглашение о гарантиях безопасности. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

«Вместе с поставками вооружений и соглашениями, которые мы финализируем, я планирую посетить в феврале Украину. Я объявлю о завершении работы над этими текстами, начнутся поставки вооружений, о которых я говорил», — сказал Макрон.

Он уточнил, что Франция собирается поставить Украине 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Поставки, по словам французского лидера, начинаются «в реальном времени, сразу после их объявления».

Макрон также рассказал об успехах оборонной промышленности, которые позволят поставлять Киеву больше военной продукции, в том числе самоходные гаубицы Caesar. Кроме этого, президент Франции пообещал, что страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он объяснил, почему Москве нельзя дать взять верх в конфликте на Украине. «Позволить России победить — это подвергнуть себя риску того, что правила международного порядка не будут больше соблюдаться», — заявил Макрон.

Соглашение, которое планируют подписать в феврале Макрон и Зеленский, содержит гарантии безопасности, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе. Ранее аналогичный документ с Украиной подписала Великобритания. Она стала первой из стран альянса, которая зафиксировала свои обязательства оказывать «быструю и стабильную поддержку» для защиты Киева.

Еще до подписания соглашения британский премьер-министр Риши Сунак объявил о новом пакете помощи для Украины, куда вошли дальнобойные ракеты, артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства.

По чему целится SCALP

О своем решении передать Украине дальнобойные ракеты SCALP Макрон сообщил еще в июле 2023 года — на саммите НАТО в Вильнюсе. Такой шаг президент Франции объяснил поддержкой украинского контрнаступления. При этом он выражал надежду, что дальнобойные ракеты Киев будет использовать только для защиты своей территории.

«Я решил увеличить поставки вооружений и техники, чтобы позволить украинцам наносить более глубокие удары», — говорил Макрон.

SCALP — это управляемая ракета класса «воздух-земля», французский аналог британской Storm Shadow, которая уже есть на вооружении у ВСУ. Фактически SCALP и Storm Shadow отличаются только названием, производит их одна и та же компания MBDA. Французская ракета может поражать цели на расстоянии до 250-700 км в зависимости от модификации. По словам экспертов, против SCALP эффективны комплексы противовоздушной обороны «Панцирь», С-300 и С-400.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Первую «пробную» партию этих ракет Украина получила в начале августа 2023 года. 15 августа Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате SCALP.

С помощью SCALP Киев в сентябре 2023 года атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. В ходе отражения атаки было сбито пять ракет, здание штаба получило повреждения.

По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, французские ракеты также применяли при обстреле судостроительного завода им. Бутомы в Керчи. Минобороны РФ сообщило, что 13 из 15 ракет в ходе этой атаки были сбиты средствами ПВО. Повреждение получил один корабль, люди не пострадали.

Кроме этого, SCALP могли использовать для атаки на порт Феодосии в декабре 2023-го. В результате нее повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

Россия раскритиковала поставки французских дальнобойных ракет Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение президента Макрона — это очередной шаг к эскалации конфликта.

Надавить на канцлера

В Германии оппозиционный блок ХДС/ХСС собирается «надавить» на правительство ФРГ в вопросе поставок дальнобойных ракет на Украину, пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов). Председатель Христианско-демократического союза Фридрих Мерц сообщил, что фракция консервативных партий 17 января внесет в бундестаге предложение о голосовании о возможности передачи Киеву Taurus.

По его словам, сейчас у ВСУ сейчас «нет никаких перспектив», чтобы оттеснить российские войска, а ракеты Taurus могли бы внести вклад в новые успехи украинской армии.

Такого же мнения придерживается сопредседатель партии «Зеленые» Омид Нурипур. Он заявил телеканалу Welt, что немецкое правительство практически каждый день изучает возможности еще больше помогать Украине, в том числе передать ей Taurus. Нурипур отметил, что Германия должна уже ответить на запрос Киева о поставках дальнобойных ракет, потому что «они это заслужили».

Против передачи Украине Taurus выступает канцлер Германии Олаф Шольц. Deutsche Welle пишет, что причины его сомнений могут быть в том, что эти ракеты способны атаковать цели, расположенные глубоко на российской территории.

«Нет волшебного горшочка»

В США тем временем заявили, что больше не могут помогать Украине. Белый дом отчитался, что пакет военной помощи, выделенный 27 декабря, был последним.

Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNBC рассказал , что у США «нет волшебного горшочка с деньгами», поэтому остается только надеяться на конгресс, чтобы тот согласовал выделение средств.

«Если мы не получим деньги, это будет реальной проблемой. Это реальная проблема для Украины. Я думаю, это проблема и для нас. Ставится под сомнение наше лидерство в мире. Деньги, которые мы просим, 50 миллиардов долларов, будут использоваться в Америке. Оборудование для украинской обороны производится в Америке», — отметил Блинкен.