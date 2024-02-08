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Российский посол рассказал об игнорировании Парижем запросов о наемниках

Мешков: Париж игнорирует запросы по набору наемников дипмиссией Украины

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John Leicester/AP

Посол Российской Федерации во Франции Алексей Мешков заявил, что Париж уходит от ответа на вопрос о законности продолжающегося в открытую набора наемников украинским посольством во Франции, несмотря на то, что это противоречит законодательству страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат утверждает, что украинское посольство во Франции открыто вербует французов в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), что противоречит законодательству. По словам Мешкова, он дважды спрашивал у французской стороны, как подобное возможно.

По его словам, на сайте украинского посольство и в соцсетях публикуется информация о наборе наемников.

Он считает, что французская сторона не очень задумываются о дипломатии, зачастую от них не приходит никаких ответов.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего были ликвидированы более 60 человек. Позднее в минобороны Франции заявили, что не могут запретить французам воевать на Украине, однако подчеркнули, что ликвидированные комбатанты никак не связаны с Вооруженными силами Франции и военными институтами государства.

Ранее посол РФ передал парламенту Франции обращение по наемникам на Украине.

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