«Мрачное и плохо спланированное отступление». Что пишут на Западе о сдаче ВСУ Авдеевки WP: бойцы 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки «без предварительной координации»

17 февраля стало известно, что ВСУ полностью оставили Авдеевку и город перешел под контроль России. Источники из числа украинских военных и американских чиновников рассказали The Washington Post, что отступление ВСУ было плохо организовано, и часть солдат оказалась в ловушке после того, как в город вошли российские войска.

Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо спланировано, и часть военнослужащих не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль российских сил. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных и источники среди американских чиновников.

По словам трех американских собеседников издания, украинские чиновники рассказали им о десятках военнослужащих ВСУ, оставшихся в тылу российских сил после отступления украинских войск из Авдеевки. Данные о том, что в тылу военных РФ после отступления остались около 1000 человек, в Вашингтоне считают преувеличением. По словам одного из источников, в плену могли оказаться от 25 до близких к 100 украинских военных.

По сообщению 110-й украинской бригады, действия российских войск препятствовали эвакуации нескольких тяжелораненых среди военнослужащих. Один из источников газеты отметил, что бойцы из этой бригады были истощены из-за отсутствия ротации в течение почти двух лет, и они покидали свои позиции «без предварительной координации» из-за усталости. По словам источника, им приказывали занимать позиции, которые уже были либо потеряны, либо разрушены.

«Много управляемых авиабомб»

Командир взвода в составе 53-й бригады по имени Сергей в разговоре с WP рассказал, что его батальон смог покинуть Авдеевку, но другие оказались заблокированными после прихода российских войск, оказавшись «в ловушке». Он также указал на плохую организацию отступления, отметив, что его поспешность и потеря города сильно подорвали морально-психологическое состояние бойцов.

«Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого», — сказал он.

Другой украинский военнослужащий, командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в беседе с изданием заявил, что в Авдеевке произошло самое тяжелое сражение за весь период конфликта. Его подразделение было ответственно за удержание всего левого фланга украинских военных.

«Мои люди на позициях не спали в течение девяти дней», — добавил он.

Тем не менее, когда поступили приказы отступить, по словам Кухарчука, они смогли эвакуировать всех своих раненых, а также многих из других подразделений. «Конечно, может быть, есть много того, чего я не знаю. Но, насколько я знаю, большинству из них удалось выбраться», — отметил он.

«Мрачное и опасное» отступление Сырского

Другие украинские военные, знакомые с последними неделями боев в Авдеевке, также заявили изданию, что отступление, приказ о котором был дан главкомом Александром Сырским, было хаотичным и плохо спланированным. Собеседник WP из числа солдат ВСУ назвал его «мрачной и опасной операцией», которая была совершено неорганизованной.

«Постоянные атаки со стороны России сделали задачу невыполнимой, поскольку российские силы превосходили украинские в семь раз. Россия постоянно обстреливала район, выпуская до 60 управляемых авиационных бомб в день, на которые Украина не могла ответить из-за отсутствия зенитной ракетной обороны», — пишет WP.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки на «более выгодные позиции». В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Глава военного ведомства подчеркивал, что операция была проведена при минимальных потерях.