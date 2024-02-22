Газета.Ru в Telegram
Армия
Размер текста
А
А
А

«Мрачное и плохо спланированное отступление». Что пишут на Западе о сдаче ВСУ Авдеевки

WP: бойцы 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки «без предварительной координации»

close
100%
Военнослужащие Центрального военного округа на территории Авдеевки, 19 февраля 2024 года

Военнослужащие Центрального военного округа на территории Авдеевки, 19 февраля 2024 года

Станислав Красильников/РИА Новости
17 февраля стало известно, что ВСУ полностью оставили Авдеевку и город перешел под контроль России. Источники из числа украинских военных и американских чиновников рассказали The Washington Post, что отступление ВСУ было плохо организовано, и часть солдат оказалась в ловушке после того, как в город вошли российские войска.

Отступление украинских военных из Авдеевки под Донецком было плохо спланировано, и часть военнослужащих не успела покинуть город до того, как он перешел под контроль российских сил. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных и источники среди американских чиновников.

По словам трех американских собеседников издания, украинские чиновники рассказали им о десятках военнослужащих ВСУ, оставшихся в тылу российских сил после отступления украинских войск из Авдеевки. Данные о том, что в тылу военных РФ после отступления остались около 1000 человек, в Вашингтоне считают преувеличением. По словам одного из источников, в плену могли оказаться от 25 до близких к 100 украинских военных.

По сообщению 110-й украинской бригады, действия российских войск препятствовали эвакуации нескольких тяжелораненых среди военнослужащих. Один из источников газеты отметил, что бойцы из этой бригады были истощены из-за отсутствия ротации в течение почти двух лет, и они покидали свои позиции «без предварительной координации» из-за усталости. По словам источника, им приказывали занимать позиции, которые уже были либо потеряны, либо разрушены.

«Много управляемых авиабомб»

Командир взвода в составе 53-й бригады по имени Сергей в разговоре с WP рассказал, что его батальон смог покинуть Авдеевку, но другие оказались заблокированными после прихода российских войск, оказавшись «в ловушке». Он также указал на плохую организацию отступления, отметив, что его поспешность и потеря города сильно подорвали морально-психологическое состояние бойцов.

«Много управляемых авиабомб, много авиации. Честно говоря, большинство людей в шоке от всего этого», — сказал он.

Другой украинский военнослужащий, командир 2-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук в беседе с изданием заявил, что в Авдеевке произошло самое тяжелое сражение за весь период конфликта. Его подразделение было ответственно за удержание всего левого фланга украинских военных.

«Мои люди на позициях не спали в течение девяти дней», — добавил он.

Тем не менее, когда поступили приказы отступить, по словам Кухарчука, они смогли эвакуировать всех своих раненых, а также многих из других подразделений. «Конечно, может быть, есть много того, чего я не знаю. Но, насколько я знаю, большинству из них удалось выбраться», — отметил он.

«Мрачное и опасное» отступление Сырского

Другие украинские военные, знакомые с последними неделями боев в Авдеевке, также заявили изданию, что отступление, приказ о котором был дан главкомом Александром Сырским, было хаотичным и плохо спланированным. Собеседник WP из числа солдат ВСУ назвал его «мрачной и опасной операцией», которая была совершено неорганизованной.

«Постоянные атаки со стороны России сделали задачу невыполнимой, поскольку российские силы превосходили украинские в семь раз. Россия постоянно обстреливала район, выпуская до 60 управляемых авиационных бомб в день, на которые Украина не могла ответить из-за отсутствия зенитной ракетной обороны», — пишет WP.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских войск из Авдеевки на «более выгодные позиции». В тот же день министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. Глава военного ведомства подчеркивал, что операция была проведена при минимальных потерях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами