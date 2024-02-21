«Под контролем специалистов НАТО». Почему Запад не считает себя частью конфликта на Украине РИА Новости: НАТО требует от Киева предоставить список целей на территории РФ

Страны НАТО потребовали от Киева предоставить список целей на территории России и обосновать целесообразность ударов по ним, сообщает источник российского агентства. В США при этом отрицают, что поощряют Украину атаковать объекты в глубине РФ. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг считает, что таким образом Киев реализует свое право защищаться и это не делает НАТО участником конфликта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Западные страны потребовали от Украины предоставить список целей на территории России и обосновать целесообразность нанесения по ним ударов, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, страны НАТО, которые передают Киеву дальнобойные боеприпасы, прекрасно понимают, что руководство Украины использует террористические методы, обстреливая гражданские объекты на территории РФ.

«Эксплуатацию и боевое применение поставляемых Украине ракет надлежит осуществлять под контролем натовских специалистов, которые фактически превращают киевский режим в террористическую организацию наподобие ИГИЛ» (организация запрещена в России), — подчеркнул источник.

Собеседник РИА Новости добавил, что все это говорит о прямой вовлеченности стран НАТО в боевые действия против Вооруженных сил РФ.

Военные НАТО под видом наемников

Ранее начальник главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, первый замначальника Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской рассказал в интервью «Красной звезде», что в рядах ВСУ состоят кадровые военные НАТО.

«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов.

Офицеры НАТО непосредственно осуществляют подготовку военных операций украинских вооруженных сил», — отметил генерал-полковник.

О том, что натовские военные управляют переданным Киеву западным вооружением, также сообщал ТАСС. По данным агентства, экипаж комплекса Patriot, из которого 24 января сбили Ил-76 с украинскими пленными, вероятно, был смешанным — состоял как из бойцов ВСУ, так и из американских специалистов. В Госдепе США эту информацию отрицают, передавало РИА Новости.

«Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — заявил представитель госдепартамента.

Существует и другая версия, согласно которой удар по Ил-76 киевские военные нанесли под давлением британских советников. Борт, по данным источника РИА Новости, сбили без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью.

Удары по России

Российские политики и дипломаты неоднократно подчеркивали, что страны НАТО причастны к ударам по территории России — как косвенно, предоставляя Киеву вооружение, так и напрямую. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что за террористической атакой на Белгород 30 декабря 2023 года стоят Великобритания и США.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, посвященному этой атаке, отметил, что к подготовке теракта «непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений».

США при этом отрицают свое участие в каких-либо атаках Киева по территории России. В Белом доме неоднократно подчеркивали, что не поощряют удары ВСУ по объектам за пределами границ Украины.

В Госдепе США также утверждают, что позиция Америки в этом вопросе остается довольно четкой.

«Как вы знаете, мы не даем возможности и не поощряем атаки внутри России», — сообщил в беседе с РИА Новости представитель ведомства.

О том, что дальнобойные ракеты передаются Киеву для защиты своей территории, а не ударов по РФ, говорил и президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя в июне 2023 года «возможные атаки Украины на территории России», заявил, что Киев таким образом реализует свое право защищаться.

«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта», — пояснил Столтенберг.