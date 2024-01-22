Альпийские охотники и сын генерала: названы имена погибших в Харькове наемников из Франции Sputnik: сын генерала Франции погиб при ударе по наемникам в Харькове

Волонтеры узнали имена французских наемников, которые погибли в результате удара ВС РФ по Харькову 16 января. Среди них сын бригадного генерала и выходец из военной династии. Mash пишет, что все ликвидированные наемники служили в армии и состояли в батальоне альпийских охотников. Во французском МИДе отрицают, что их граждане участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

Волонтеры из организации SOS Donbass назвали имена 13 французских наемников, которые находились в Харькове, когда ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков 16 января. Неполный список опубликовало РИА Новости.

«Самая важная информация — жив или мертв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена», — уточнила руководитель SOS Donbass, гражданка РФ и Франции Анна Новикова.

Она добавила, что эти данные организация получила от французских «активистов, партизан, которые следят за ситуацией и делятся информацией».

Согласно перечню SOS Donbass, в момент удара в Харькове находились Альбер Эмерик, Алексис Дрион, Беранже Гийом Ален Мино, Шарль Бертен Руссель, Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль, Жиль Бернар Сильвен, Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп, Жан-Пьер Бонно Крис Эре, Марселлен Демон, Марис Андре Дюбуа Клеман, Сабастьен Клод Реми Бенар, Томас Жереми Натан Гурье и Валентен Дюпуа Мель.

Сын генерала и выходец из военной династии

Mash раскрыл некоторые детали биографии двух погибших в Харькове 16 января. По данным Telegram-канала, Сабастьен Клод Реми Бенар до вступления в ряды ВСУ служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники морской пехоты.

На Украину он впервые попал в 2022 году, но быстро уехал на родину, так как не получил желаемой позиции в ВСУ. Вернулся в 2023-м и вступил в ряды 5-й штурмовой бригады. 3 июля Бенар участвовал в медицинской эвакуации своего раненого земляка Максима Леконта в районе Бахмута.

Mash отмечает, что Сабастьен Клод Реми Бенар — выходец из потомственной военной династии Франции.

Его напарник Алексис Дрион, который тоже погиб в результате удара, является сыном бригадного генерала Франции Фредерика Дриона. Француз вступил в ряды ВСУ не позднее 2023 года, служил во 2-м батальоне Международного легиона. Как сообщило Sputnik Mundo, в этом подразделении Дрион называл себя Алексом Дрипако.

Агентство также рассказало о еще одном погибшем наемнике — Шарле Бертене Русселе. Он приехал на Украину весной 2023-го, служил в том же 2-м батальоне Международного легиона. Руссель использовал позывной Рапас, в аккаунте с таким ником в TikTok он выкладывал видео из зоны спецоперации и отвечал на вопросы подписчиков.

15 сентября 2023 года Руссель получил ранение, после чего его двоюродный брат опубликовал с ним фото. Вероятно, тогда Рапас вернулся на родину. Однако в ноябре того же года француз снова выложил ролик с Украины. Последнее видео он опубликовал четыре дня назад — на нем, как отметило Sputnik Mundo, появляются мужчины в футболках на фоне зимних пейзажей.

Альпийские охотники

Всего с начала спецоперации на Украину из Франции прибыли более 300 французских наемников . Такие цифры назвал осведомленный источник РИА Новости.

«Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции (населенный пункт Кальви на острове Корсика)», — рассказал он.

По его данным, по состоянию на январь этого года в зоне СВО находились 50 наемников из Франции. При этом в Минобороны РФ, комментируя удар по месту дислокации иностранных боевиков, сообщили о ликвидации более 60 человек. Еще 20, согласно заявлению ведомства, получили ранения.

Mash также уточнил, что все наемники, находившиеся 16 января в Харькове, проходили службу в армии и даже состояли в батальоне альпийских охотников (специальное военное подразделение французской армии, специализирующееся на бое в горной местности).

На Украине нет французских наемников

После посла Франции вызвали в МИД РФ 18 января, министр внутренних дел республики Стефан Сежурне заверил, что на Украине нет наемников из его страны. По словам чиновника, информация о боевиках — это «одна из грубых манипуляций России».

На высказывания министра обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала Сежурне непрофессиональным:

«Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про «манипуляции России» и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции. Или французское правительство окончательно дистанцировалось от своего народа?»

Кроме этого, в Госдуму РФ внесли проект обращения к национальному собранию Франции, сообщил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, если документ будет принят, он даст возможность начать парламентское расследование участия французских граждан в боевых действиях в зоне СВО.