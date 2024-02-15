Угроза полного окружения. Что происходит в Авдеевке Житель Авдеевки расплакался, когда увидел военных с российскими флагами

Российская армия перерезала главный въезд в Авдеевку, фактически лишив находящиеся там подразделения ВСУ возможности беспрепятственно получать поставки оружия и боеприпасов. Военкоры и Telegram-каналы сообщают, что российские военные выдвинули украинцам ультиматум, предложив до конца четверга объявить о капитуляции. Официально Минобороны РФ об этом не объявляло. Тем временем местным жителям приходится самостоятельно пересекать зону боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные предложили силам ВСУ, находящимся в Авдеевке, капитулировать до конца четверга, 15 февраля, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, это условие украинцам донесли по радиосвязи. Никакого ответа пока не последовало.

Штурмовики ВС РФ продолжают идти вперед, их поддерживает артиллерия и авиация. Отступающие украинские военные уходят пешком, потому что местность там болотистая и техника вязнет.

Официального подтверждения информации о выдвинутом ультиматуме нет.

О том, что российские силы предложили ВСУ капитулировать, ранее сообщал в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын.

«В районе Авдеевки наступает критический момент: вэсэушникам предъявлен ультиматум о капитуляции. Ожидается, что решение об их следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно [президентом Украины Владимиром] Зеленским»,

— говорится в посте журналиста.

Лисицын добавил, что ВС РФ готовят мощный танковый удар для прорыва и окончательного закрытия котла.

«У ВСУ истощены резервы, а то немногое, что они могут назвать подкреплением, по большей части представляет собой небоеспособные единицы, собранные спешно и без должной подготовки. В текущем положении украинским войскам остается мало вариантов, кроме как рассматривать возможность отступления», — добавил военкор.

Третья бригада

В район Авдеевки была срочно передислоцирована 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.

«Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», — говорится в сообщении подразделения.

Третью бригаду сформировали на основе подразделения УСН, который в свою очередь был сформирован на основе добровольческого отряда теробороны «Азов» (организация запрещена в России). Эти боевики участвовали в атаке на Херсон, а также в попытке блокировать Бахмут (Артемовск). После неудачных боев бригада была выведена на пополнение и доукомплектование.

Эвакуация жителей

Мирные жители Авдеевки начали самостоятельную эвакуацию из города, под обстрелами они добираются до позиций российских войск.

«Там вообще домов нету. В последний момент у нас было четыре домика, где люди жили, и вот как раз в одну ночь все четыре разбомбили. Когда начали бомбить, я еще дома был, а потом я в погреб убежал. А утром встал — ни дома, ни кухни, ни гаража, ничего нет. Одна кошечка моя любимая, слава Богу, живая осталась. И меня, Бог миловал, не ранило»,

— рассказал один из эвакуированных Петр Михайлович.

Увидев в городе военнослужащих с российскими флагами, мужчина расплакался.

Ранее жительница Авдеевки Валентина поделилась с РИА Новости воспоминаниями о том, как прошла через линию соприкосновения пешком, чтобы добраться до родственников в Донецке. На одном из участков пути ее преследовали два БПЛА.

«Пока я шла, с двух сторон дороги в посадке шли бои. Я их просто слышала. Люди перемещались, перестрелки. Я шла по дороге, потому что у меня вообще не было выбора никакого», — рассказала женщина.

После того как она добралась до блокпоста РФ, военные отправили ее к командиру подразделения, а после отвезли в Донецк. Дорога от квартиры в Авдеевке до родственников в Донецке заняла в итоге около трех суток.

Основная дорога

14 февраля спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой предупредил, что ВСУ могут потерять контроль над единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных ВСУ территорий.

Речь идет об Индустриальном проспекте. Он проходит через всю Авдеевку и переходит в улицу Грушевского на юго-востоке города. Потеря контроля над транспортной артерией может означать начало оперативного окружения украинской группировки.

В тот же день российский военкор Александр Коц сообщил, что РФ уже перерезала Индустриальный проспект. «В Авдеевке ВС РФ, опять же по данным противника, перерезали главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад — Индустриальный проспект… Правда, остается еще южная дорога на Северное. Она пока физически не блокирована. Плюс противник уже пробивает полевые дороги по балкам, в низинах», — написал Коц.

Украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче Авдеевки, пишет MK.ru.

По данным журналистов, недавно на территории Днепропетровской области Украины было создано новое кладбище. Как предполагается, оно предназначено для украинских военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях в районе населенного пункта Авдеевки.

«Тактика иглоукалывания себя оправдала»

Военный эксперт Евгений Норин считает, что причиной успехов российских подразделений в Авдеевке стало общее накопление усталости в ВСУ.

«Тактические успехи, каждый из которых был сам по себе не смертельным для противника, вместе сконвертировались в очень неприятную ситуацию», — сказал Норин в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, складывающаяся в Авдеевке ситуация напоминает бои за Донецкий аэропорт в 2014-2015 годах.

«В конечном итоге эта тактика иглоукалывания себя оправдала, и у противника уже просто наступило истощение, когда мало войск, мало боеприпасов, низкий боевой дух, и в результате удалось наконец пырнуть супостата в то место, где ему больно», — заключил Норин.