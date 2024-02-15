Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду, 15 февраля 2024 года

«Очередной акт терроризма». Что известно о новом обстреле Белгорода Минздрав: шесть человек погибли, 17 пострадали в результате обстрела Белгорода

ВСУ обстреляли Белгород, погибли шесть человек, еще 17 получили ранения. В городе поврежден торговый центр, один из ударов пришелся на стадион школы — там погиб четырехмесячный ребенок в коляске. Всего разрушены семь частных жилых домов, в пяти многоквартирных — выбиты окна, повреждены магазин и промышленный объект. По данным Минобороны, обстрел велся из РСЗО RM-70 «Вампир». В МИД России назвали произошедшее актом терроризма и призвали к расследованию.

Шесть человек погибли в результате обстрела Белгорода, в их числе один ребенок, сообщило министерство здравоохранения России. Ранения получили 17 человек, из них четверо – дети.

Город подвергся обстрелу днем 15 февраля. В 12.22 мск губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в региональном центре и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, он призвал белгородцев укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами или спуститься в убежища.

В 13.02 мск Минобороны России сообщило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Белгородскую область снарядами реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». По заявлению ведомства, над регионом сбили 14 целей.

По данным РИА Новости, в результате обстрела поврежден торговый центр. RT сообщил, один из ударов пришелся на стадион школы №42, еще один снаряд попал во двор рядом с детским садом, там никто не пострадал.

Одним из погибших оказался младенец, сообщила член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. По ее словам, четырехмесячный ребенок спал в коляске на стадионе, куда попал снаряд. Его мать, по данным Shot, не получила ранений, ей оказывается психологическая помощь. Бабушка ребенка получила ранение осколком снаряда.

Всего, по словам Гладкова, разрушения получили семь частных жилых домов, там выбило стекла из окон, повреждены кровли и забор. Также в пяти многоквартирных домах выбило окна, осколки попали в рядом стоящие машины. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

МЧС объявило об отбое ракетной угрозы в Белгороде в 14.34 мск.

Террористический акт

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала обстрел Белгорода «очередным актом терроризма» и заверила, что он «будет вынесен Россией на рассмотрение профильных международных организаций, в том числе СБ ООН».

МИД в официальном заявлении призвал международное сообщество к расследованию и осуждению атаки, а также подчеркнул, что действия ВСУ «военного смысла не имели».

Губернатор соседней с Белгородской Курской области Роман Старовойт выразил жителям города свои соболезнования, назвав произошедшее «новым преступлением» Украины.

«Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», — написал он в Telegram-канале, пообещав оказать помощь соседнему региону.

Атаки ВСУ

В ночь на 14 февраля российские средства ПВО сбили на территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины. Помимо этого, шесть дронов перехватили над акваторией Черного моря, еще один — в Воронежской области.

В тот же день ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, мирные жители не пострадали, однако оказались повреждены три дома.

Наиболее сильный удар по Белгороду ВСУ нанесли 30 декабря. Гладков назвал его «самым тяжелым». Тогда погибли 25 человек, были ранены свыше 100. После этого ВСУ атаковали 2 января, тогда погиб один человек — женщина ехала в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. В ночь на 4 января в регионе сбили десять ракет «Ольха», пострадали двое белгородцев.

После начала СВО ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные российские регионы. С 19 октября 2022 года по указу президента Владимира Путина в Белгородской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Брянской, Курской и Ростовской областях.