Кровавое уравнение: будет ли Киев бороться за Авдеевку любой ценой Полковник Ходаренок: ВСУ придется оставить Авдеевку в ближайшее время

Наиболее горячая точка на фронтах СВО сегодня — город Авдеевка. ВС РФ продолжают вести на этом направлении наступательные боевые действия. Противник пятится, неся чувствительные потери. С обстановкой в районе этого населенного пункта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

После отставки генерала Валерия Залужного в Вооруженных силах Украины начался, без особого преувеличения, кадровый вихрь. Его сторонников и приближенных освобождают от занимаемых должностей и перемещают на менее значимые должности (а то и увольняют в запас). На их место приходят или назначенцы нового главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, или выдвиженцы, которых лоббируют другие центры силы как в военном ведомстве Украины, так и политических структурах государства.

Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский все-таки решился на столь значительные перемены в высшем офицерском составе украинской армии и, видимо, полагает, что новая команда генералов (а назначение некоторых из них он инициировал лично) приведет ВСУ к ощутимым успехам на фронтах.

Однако обстановка в районе Авдеевки складывается для украинской армии откровенно неблагоприятно. По оценкам специалистов, знакомых с ситуацией, до полного окружения этого укрепленного района вместе с обороняющимися там войсками осталось уже не так много времени.

Нажим российской армии с каждым днем только усиливается. И, таким образом, украинскому командованию предстоит в эти дни сделать нелегкий выбор — либо подразделениям и частям ВСУ остаться в Авдеевке, попасть в окружение и в конечном счете погибнуть (в лучшем случае, попасть в плен), либо, пока еще не поздно, организованно отойти из города на заранее подготовленные оборонительные рубежи.

Среди некоторых украинских и западных экспертов порой распространяется и такое «кровавое уравнение» — когда стоимость защиты территории начинает превышать любую выгоду, полученную от причинения боли противнику, участок местности (город, укрепленный район) надо оставить.

Надо со всей определенностью сказать, что это поэтическое уравнение к реальному ведению вооруженной борьбы не имеет никакого отношения. Если бы Красная Армия руководствовалась подобными романтическими формулировками в годы Великой Отечественной войны, то ей пришлось бы оставить и Ленинград, и Сталинград, и Воронеж.

Подобные суждения относительно «стоимости защиты территории» имеют хождение и в российском экспертном сообществе. Однако со всей определенностью надо сказать — так не воюют.

В этом плане и некоторым нашим специалистам, которые порой рассуждают о стоимости защиты территории, достаточно напомнить слова из Приказа Народного комиссара обороны Союза СССР № 227 от 28 июля 1942 года «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» — «надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».

Не приходится сомневаться, что подобные строки известны и украинским военным и политикам. И именно из подобных соображений они, скорее всего, исходят при организации и ведении оборонительных действий в районе Авдеевки.

Тем более, сейчас для политического и военного руководства Украины ситуация складывается так: только что от должности главнокомандующего ВСУ отстранили генерала Валерия Залужного. Освобождают от занимаемых постов и его клан.

По мнению Владимира Зеленского, новая команда высших офицеров ВСУ должна непременно привести украинскую армию к успехам. И начинать деятельность новых назначенцев с весьма болезненного поражения (а таковым и будет оставление Авдеевки) все-таки крайне нежелательно как для Зеленского, так и для новых выдвиженцев.

На Украине в этом случае среди самых широких слоев общества наверняка появятся рассуждения: «Ну, вот, а при Залужном-то ничего подобного не было. А этих — только назначили, и такой афронт».

Для украинской армии обстановка в районе Авдеевки откровенно тяжелая. Но и держаться ВСУ за этот населенный пункт будут до последней капли крови. Не исключено, что руководить боевыми действиями на этом направлении будут вновь назначенные генералы и офицеры, тем самым доказывая правильность и целесообразность своего выдвижения на новые посты (вполне возможно, что они там уже и находятся).

Поэтому в бои за Авдеевку, вполне возможно, украинская армия бросит даже свои последние резервы.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).