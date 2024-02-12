«С ним будет проще»: чего ждать от ВСУ под руководством Сырского Полковник Ходаренок: план действий ВСУ после смены руководства зависит от США

Владимир Зеленский сменил высший офицерский состав ВСУ и уточнил задачи украинской армии. В частности, глава Украины потребовал от нового главкома ВСУ Сырского избежать застоя на поле боя. Как это отразится на обстановке на фронтах, проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По мнению телеканала CNN, президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного отчасти из-за того, что он описывал положение на фронте как «патовое» и поддерживал идею дополнительной мобилизации многих украинцев. Скорее всего, у этой версии мало общего с действительностью.

Залужный за последнее время несколько раз через иностранные СМИ выяснял отношения с Зеленским, противопоставляя ему свои оценки военно-политической обстановки. По большому счету, это недопустимо, тем более в воюющей стране.

Помимо этого, Валерий Залужный показывал свои политические/президентские амбиции. Вполне возможно, что в них генерала поддерживал ближний круг. Так что существенные кадровые перестановки в высшем офицерском составе ВСУ были неизбежны.

У Владимира Зеленского в этом плане просто не оставалось другого выхода. Даже удивительно, что он так долго тянул с этими отставками и новыми назначениями в ВСУ.

Потому же даже не рассматривался на пост главкома ВСУ генерал Кирилл Буданов — начальник Главного управления разведки постоянно заметно демонстрирует свои политические амбиции.

Что же касается генерала Александра Сырского, то этот украинский военачальник не замечен в «полете не по должности». И он явно не политик — Зеленскому с ним будет проще. Ради оптимизации руководства, вполне возможно, точнее определят функции главнокомандующего ВСУ.

Своеобразная группа поддержки генерала Залужного на Украине представляет военачальника кем-то вроде украинского Александра Македонского. Подобные оценки, как и уровень полководческих дарований экс-главкома, явно завышены. Каких-либо блистательных побед, одержанных на поле боя, за Валерием Залужным пока не числится. А сейчас для них нет и материальной основы.

Так что каких-либо кардинальных перемен на фронте из-за отставки и назначения в ВСУ, скорее всего, не произойдет. На обозримый срок действия украинской армии не выйдут за рамки стратегической обороны.

Задачи Владимир Зеленский перед ВСУ может ставить любые. Но без поставок вооружения, военной и специальной техники, финансов (опять-таки исключительно со стороны коллективного Запада) и пополнения личного состава армии слова украинского президента останутся разве что сотрясением воздуха.

Как сообщается, президент Украины поставил перед новым главкомом ВСУ Александром Сырским задачу представить реалистичный и детальный план действий на 2024-й год. Выглядит это с точки зрения оперативно-стратегического планирования не совсем логично. Сырский не может разработать подобный план без абсолютно конкретных и детальных указаний Верховного по стратегическому планированию (причем исключительно в письменном виде).

Это Владимир Зеленский, обладая всей полнотой информации, должен в своей директиве ВГК определить генералу Сырскому стратегические цели военных действий на предстоящую кампанию, расчет необходимых сил и средств, их распределение по направлениям военных действий, стратегические задачи ВСУ (ближайшая и дальнейшая), стратегические задачи группировок ВСУ и организацию системы управления.

А вот уже после ознакомления с этой директивой генерал Сырский должен взять под козырек и представить через Верховному свой план действий (или планы соответствующих операций). И никак не наоборот. Ведь не новый главком ВСУ руководит вооруженной борьбой государства в этом конфликте, а Зеленский — Верховный главнокомандующий. Так что и здесь заметны очевидные странности в руководстве страной и вооруженными силами со стороны президента Украины.

Да и поскольку кадровые перестановки среди руководства ВСУ более чем значительны (все-таки заменен целый ряд военачальников), очередным назначенцам требуется хотя бы минимальное время на ознакомление с обстановкой и вхождение их в должность. Так что какие-либо активные действия со стороны ВСУ обозначатся не ранее чем через месяц.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).