«Кассира так можно уволить»: что не так с отставкой Залужного и чего ждать от ВСУ Полковник Ходаренок: главком ВСУ Залужный был уволен как кассир из магазина

Сериал с отставкой генерала Валерия Залужного, стартовавший еще летом 2023 года, подошел к своему логическому завершению – украинский военачальник отстранен от занимаемой должности. Что не так с отставкой Залужного и какие последствия ждут ВСУ, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В действиях президента Украины Владимира Зеленского и его назначенцев и так было много удивительного для работы аппарата государственного и военного управления. И отставка с поста главкома ВСУ генерала Залужного — лишний тому пример. По большому счету, это и неизбежно — нынешнее руководство Украины набрано, что называется, с бору да с сосенки, и не имеет серьезного опыта работы на руководящих должностях (откровенно говоря, представляет собой команду, составленную из провинциалов-любителей).

Даже в опубликованном на сайте украинского президента Владимира Зеленского указе об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины сказано «Уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ». Причины отставки в тексте не указаны.

По официальным сообщениям, Владимир Зеленский провел встречу с Валерием Залужным, на которой заявил ему о необходимости обновления руководства армии. Глава государства поблагодарил генерала за два года службы и предложил остаться в команде.

Итак, поскольку в Киеве считают, что Украина находится в состоянии войны, в Киеве есть Верховный главнокомандующий, образована Ставка ВГК, поэтому решение по Валерию Залужному должно бы, по идее, выглядеть так:

Директива Ставки ВГК № 001

Копия: начальнику Главного управления кадров ВСУ

8 февраля 2024 года, 22.30

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:

Освободить генерала Залужного В. Ф. от должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (кратко указать причины) и назначить его (указать, на какую должность, или, к примеру, возможна такая формулировка «и направить его в распоряжение Верховного главнокомандующего»).

2. Назначить главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-полковника Сырского А. С., освободив его от должности командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Ставка Верховного Главнокомандования.

В. Зеленский

А формулировка «уволить Залужного Валерия Федоровича с поста главнокомандующего ВСУ», по меньшей мере, удивительна. Это кассира в «Пятерочке» можно уволить с такой формулировкой, а к главнокомандующему ВСУ такие определения не применимы.

В данном случае Зеленскому можно было бы прибегнуть к следующим формулировкам:

если виновен в провале летнего наступления, то «от занимаемой должности отстранить и уволить из рядов Вооруженных сил Украины без права ношения военной формы»;

или же «освободить от занимаемой должности и назначить советником президента Украины».

Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному «остаться в команде». Но такой должности в Вооруженных силах Украины нет.

Казалось бы, да какая разница, с какой формулировкой отставлен оc должности главком ВСУ? И не заключается ли во внимании только к этому вопросу банальное военное крючкотворство и мелочные придирки с нашей стороны? Отнюдь.

За подобными частностями и формулировками скрывается и не структурированность аппарата Владимира Зеленского, и его непрофессионализм. Даже на примере отставки Валерия Залужного заметна слабость администрации Владимира Зеленского, набранной из откровенно любительской среды.

На Украине в ходу такая схема управления и организационно-штатная структура высших органов государственного и военного управления, которая также не может не вызывать удивления. Есть Верховный главнокомандующий, есть главнокомандующий ВСУ, есть министр обороны, между всеми ними вращается Генеральный штаб. Строгая вертикаль управления отсутствует, обязанности между ними законодательно не разграничены, и конфликты личного плана в таком хаосе просто неизбежны.

Чего ожидать от ВСУ после отставки Залужного

Что произойдет в ВСУ на первом этапе после отставки Валерия Залужного? В украинской армии в ближайшее время произойдет целая полоса отставок, выдвижений и переназначений. Но вот это, в общем-то, не должно вызывать удивления. Новый главнокомандующий наверняка приведет к рычагам управления ВСУ свою команду.

А любое выдвижение офицера (генерала) на вышестоящую должность, как и его отставка, приводит к целой серии назначений и переназначений, так называемых кадровых цепочек, которые в любом случае надо замкнуть. Не будет большим преувеличением сказать, что подобная кадровая волна в ВСУ дойдет до командира взвода.

Что будет дальше, когда кадровый вихрь в Вооруженных силах Украины утихнет?

Российские эксперты считают, что замена Залужного на генерала Сырского не приведет ни к каким существенным изменениям. Это далеко не так. Роль личности в истории пока никто не отменял.

Другое дело, что пока трудно сказать, в каком именно направлении пойдут изменения в украинской армии.

Точно можно сказать только одно — зимняя кампания на фронтах СВО близка к завершению. На Южной Украине наступает распутица. Каких-либо действий наступательного характера оперативно-стратегического, оперативного и даже оперативно-тактического масштаба и размаха от ВСУ в ближайшее время ожидать не приходится .

На это у Киева просто нет сил и средств. Финансирование Украины со стороны коллективного Запада пока приостановлено (но, надо отметить, налицо положительные тренды), поставки вооружения и военной техники ВСУ хотя и продолжаются, но далеко не в тех объемах, на которые рассчитывает Киев.

Так что в подобных условиях генерал Сырский свои полководческие дарования проявить в обозримый срок не сможет. Вместе с тем можно не сомневаться, что в ближайшее время ВСУ намерены с помощью относительно дешевых беспилотных летательных аппаратов наносить внезапные и массированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Российской Федерации и поражать как надводные, так и подводные силы Черноморского флота и его береговую инфраструктуру практически на всю глубину театра военных действий в море.

Подобные удары ВСУ весьма болезненно отражаются в самых широких слоях российского общества, но именно на это и нацелены действия украинского руководства. Можно не сомневаться, что при новом главкоме ВСУ — генерале Сырском — эти удары будут продолжены, а обо всем остальном пока говорить преждевременно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).