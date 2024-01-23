НАТО начинает крупнейшие учения со времен Холодной войны. Чем ответит Россия?

Североатлантический альянс в ближайшее время начнет крупнейшие за последние десятилетия учения Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024»). В маневрах, которые продлятся четыре месяца, задействуют 90 тыс. бойцов и командиров из 31 страны НАТО, а также из Швеции. Какие цели преследует НАТО, проводя учения, и чем может ответить Россия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Цели учений

Steadfast Defender 2024 по количеству привлекаемого личного состава, вооружения и военной техники можно отнести к маневрам войск — высшей форме оперативной и боевой подготовки вооруженных сил.

Есть все основания полагать, что руководство альянса основными целями Steadfast Defender 2024 считает совершенствование практических навыков генералов и офицеров в планировании и подготовке военных действий, управлении войсками в ходе войны и организации всех видов обеспечения, слаживании работы органов управления в сложных условиях, исследовании новых вопросов тактики (в основном на основе опыта проведения СВО).

Замысел проведения Steadfast Defender 2024, разумеется, в публичное поле не попал. Но с большой долей вероятности можно сказать, что будут отрабатываться вопросы вступления НАТО в крупномасштабную войну — конфликт с участием нескольких государств (главное из которых — Россия), в котором вооруженная борьба распространится на большую часть Европы и прилегающие морские пространства.

По всей видимости, маневры будут представлять собой стратегическую оборонительную операцию, в ходе которой предполагается отразить вторжение агрессора (то есть Вооруженных сил РФ и их возможных союзников), нанести поражение наступающим группировкам войскам противника, удержать важнейшие районы своей территории, в дальнейшем в ходе вооруженной борьбы создать условия для захвата инициативы и перехода в контрнаступление.

Помимо этого, альянс наверняка планирует отработать разгром группировок ВМФ России на Балтийском и Черном морях, а также сорвать возможные морские перевозки.

Наконец, нет сомнений и в том, что в ходе Steadfast Defender 2024 планируется нанести поражение стратегическим резервам ВС РФ и сорвать их перегруппировки. Не обойдется и без того, чтобы рассмотреть в ходе мероприятий НАТО вопросы поражения важных объектов экономики России, коммуникаций, системы государственного и военного управления. Можно сказать и так — если эти вопросы не отрабатываются, то это уже и не вполне учения Североатлантического альянса. Вот, скорее всего, такими будут учения Steadfast Defender 2024.

Каким будет ответ

Возникает вопрос: а чем Россия может ответить на проведение подобных откровенно враждебных мероприятий со стороны Североатлантического альянса? Ведь сражаться с НАТО в масштабном конфликте с применением только конвенциональных средств поражения Москве будет весьма и весьма затруднительно. Пока еще никто не отменял основной закон войны, который заключается в зависимости хода и исхода войны от соотношения совокупной военной мощи противоборствующих сторон. А НАТО практически по всем показателям имеет подавляющее превосходство над Российской Федерацией, за исключением, пожалуй, одного — ядерного оружия.

В связи с этим (особо подчеркну, это сугубо личное мнение автора) не провести ли нам в ответ летно-тактические учения частей Дальней авиации с практическим применением ядерного оружия, то есть находящихся на вооружении термоядерных боеприпасов на полигоне Новая Земля (мыс Сухой Нос)?

И этим сразу решить несколько проблем. К примеру, нашими недоброжелателями постоянно распространяются слухи о том, что находящиеся на длительном хранении российские ядерные боеприпасы давным-давно утратили свою работоспособность. Иными словами, бомбы и ракеты поросли мхом и лишайниками, а на крышах специальных хранилищ 12-го Главного управления МО РФ появились кустарниковые заросли. Надо же как-то разубедить наших противников в том, что они имеют ошибочные мнения по этому вопросу. А сделать это можно сделать только действиями, а отнюдь не словами.

Мне могут возразить: да что же вы такое говорите? А как же Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Россия подписала этот документ 24 сентября 1996 года, а ратифицировала 30 июня 2000 года. Но в ноябре 2022 года Москва отозвала ратификацию договора о запрете на ядерные испытания. То есть в этом плане препятствий уже нет.

Можно поставить и такой вопрос: как в случае проведения летно-тактических учений с применением ядерного оружия будет выглядеть наше участие в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года? На период проведения маневров можно выйти и из этого договора. В плане выхода из разного рода договоров первый пример подают США: когда Вашингтон считает необходимым, он разрывает любые ранее достигнутые договоренности.

Могут сказать и так: вы даже не представляете всех негативных последствий для нашей страны в случае проведения подобных учений. Ответ достаточно прост: да куда уже хуже-то в наших современных взаимоотношениях с Западом. Хуже точно не будет. А наша готовность в крайних случаях перейти к радикально решительным действиям будет продемонстрирована более чем явно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).