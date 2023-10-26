«Держим свой ядерный порох сухим»: четыре вопроса о проведенных Россией ядерных учениях

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» в ходе тренировки стратегических сил ядерного сдерживания, 25 октября 2023 года

Вооруженные силы России провели стратегическую командно-штабную тренировку по боевому применению стратегических ядерных сил. Что это была за тренировка, зачем она проводилась и можно ли считать такие учения чем-то исключительным, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Что произошло?

В ходе стратегической командно-штабной тренировки (СКШТ) с одной из площадок 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (Архангельская область, г. Мирный) по полигону «Кура» на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) РС-24 «Ярс».

В акватории Баренцева моря с ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПК СН) проекта 667БДРМ К-114 «Тула» был произведен пуск баллистической ракеты подводных лодок Р-29РМУ2 «Синева».

В СКШТ приняли участие два стратегических бомбардировщика Ту-95МС Дальней авиации ВКС ВС РФ, которые запустили стратегические крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-55СМ.

Особо следует подчеркнуть, что в ходе этой СКШТ Вооруженными силами отрабатывался не упреждающий, не превентивный, а именно ответно-встречный удар. То есть Россия никому не угрожает своим ядерным оружием, а только демонстрирует свою готовность отразить возможный массированный ракетно-ядерный удар вероятного противника.

Сколько сил было задействовано?

На первый взгляд, сил и средств к тренировке было привлечено не так уж и много. Но это впечатление очень обманчиво, и в подобном случае, образно говоря, видна только верхушка айсберга.

На самом деле в таких стратегических командно-штабных тренировках задействована большая часть Вооруженных сил России.

К примеру, если отрабатывается ответно-встречный удар, то вначале система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) формирует для высшего руководства страны сигнал «Ракетная атака».

После получения подобного сигнала Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России принимает решение о нанесении массированного ракетно-ядерного ответно-встречного удара, дает разрешение на применение ядерного оружия, а также команду на разблокировку ядерных боевых частей. Все эти сигналы и команды по соответствующей цепи должны дойти до конкретных исполнителей, вплоть на начальника расчета, иными словами, каждого отдельного носителя. И все это проверяется и тщательно, до автоматизма отрабатывается в ходе подобных СКШТ.

Что касается якобы недостаточного количества привлекаемых сил и средств, то рассмотрим этот вопрос только на примере Северного флота. На первый взгляд, из морских стратегических ядерных сил на СФ в тренировке был задействован только один ракетный подводный крейсер «Тула».

На самом деле в подобных учениях принимает участие практически весь флот – минно-тральные силы СФ обеспечивают выход ракетоносца в район боевой службы; в целях обеспечения боевой устойчивости МСЯС развертываются корабельные ударные группировки и противолодочные силы флота; акваторию Баренцева моря патрулирует морская авиация ВМФ. А вышел на боевую службу один ракетный подводный крейсер стратегического назначения, значит, в случае необходимости выйдут и все остальные ракетоносцы СФ.

Все это в равной степени относится и к остальным видам Вооруженных сил и родам войск.

Какие боеприпасы используют?

В ходе учебных запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) используются не штатные боевые блоки, а инертные головные части. На всем протяжении своего полета МБР и БРПЛ сопровождаются контрольно-измерительными комплексами, отдельными радиотехническими узлами системы предупреждения о ракетном нападении, непрерывно осуществляются необходимые траекторные измерения.

Как правило, для подобных запусков используется одна ракета из той или иной партии, произведенной предприятием-изготовителем. Успешно стартовало одно изделие, значит, в случае необходимости полетит и вся партия.

В связи с СКШТ ряд районов Арктики закрыт для движения гражданских судов с 22 по 28 октября. Учитывая, что в район ограничений попал и архипелаг Новая Земля, то нельзя исключать, что запланированы завершающие испытания новейшей стратегической крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».

Насколько это уникальные учения?

За подобными запусками очень внимательно следят и Соединенные Штаты. С помощью своей весьма совершенной системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе (СПРЯУ) США тщательно фиксируют все возможные в этом случае параметры полета наших МБР и БРПЛ.

На вопрос, является ли подобная СКШТ уникальным явлением в оперативной подготовке ВС РФ или представляет собой обычное явление в ряду подобных мероприятий, следует, скорее всего, ответить следующим образом — для функционеров боевых расчетов это, безусловно, рутина. Но в наше весьма непростое время в целом подобная СКШТ является определенно недвусмысленным посланием нашим гипотетическим противникам — Россия держит свой ядерный порох сухим и готова к любым неожиданностям.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).